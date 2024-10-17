榮獲大賞肯定的美容好物！技術質感到位當然要用新台幣支持

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

國際美容大賞是一種公認的肯定，以下就分享多款獲得認證的抗老美容好物，不管是使用感或是科技成分，絕對都是很令人心動的關鍵，買它絕對不會有錯。

＃東森自然美 白藜蘆醇活顏菁萃液

由東森自然美研發創新的抗老保養白藜蘆醇活顏菁萃液，上市就獲得肯定，拿下BAZAAR抗老大賞最佳乳液獎，將關鍵成分「白藜蘆醇」結合最新外泌體，搭配老化關鍵因子活化素NMN維持青春肌齡，可以全方位帶給肌膚緊緻抗老能量，打造完美澎潤狀態。

＃OUI ORGANIC 法國絲絨玫瑰時光活膚精華

經歷3年多的研發，OUI ORGANIC終於推出全新法國絲絨玫瑰時光活膚精華，歐洲ECOCERT有機認證的法國頂級有機藥劑師玫瑰，融合2大專利多重植萃抗老配方，拿下The Global Green Beauty Award全球綠色美妝獎的最佳有機抗老精華液金獎，想追求自然高效人必備的養膚好物。

＃未來美 雲朵洗臉機

由品牌獨家設計的機型，未來美推出的雲朵洗臉機擁有時髦的外型，同時凹槽的曲線設計，可以幫助手握更好使用，難怪一上市就可以獲得2024年Muse國際設計大獎銀獎及紐約產品設計大獎銀獎，全機可水洗，一分鐘震動33000次加上超纖柔潔膚矽膠，可以迅速帶走肌膚老廢物質。