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看完《黑白大廚》超想吃韓式料理！雙北6間人氣推薦　趕快收藏起來

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文／MENU美食誌

超夯節目《黑白大廚》你看了嗎！小編看完超想吃韓式料理啦！幫你整理雙北人氣韓式料理，一次推薦給你，趕快收藏起來吧！

娘子家咖啡
台北市中山區

餐廳位在二樓可搭電梯或走樓梯。超澎湃精緻韓式料理咖啡廳，有賣韓式拌飯，點套餐會附4個小菜，都非常開胃涮嘴。

▲娘子家咖啡。（圖／美食客20F食驗家提供）

瑪妮年糕鍋
新北市板橋區

這間韓式年糕鍋料理距今已開業7年，是韓國人開的喔！近期重新裝潢過！除了年糕鍋，在這裡也可以吃到韓式炸雞、海苔飯捲、海鮮煎餅等韓式經典料理，最推薦點套餐可以一次吃到多種料理，也有個人餐，另外內用附小菜及泡菜可以免費續一次喔！嚴選食材搭配獨門秘製醬，像是自製年糕辣醬經過168小時熟成！整體價格親民，聚餐聚會或是一個人來吃都適合。

▲瑪妮年糕鍋。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

料韓男
台北市大安區

份量很夠，小菜醬料吃到飽！有提供桌邊代烤，調味很棒不馬虎，特別的是有蔥絲醬。生意超好，建議事先訂位。

▲料韓男。（圖／美食客好想財富自由）

崔家韓國小吃
新北市永和區

這間價格超親民，生意超好。推薦飯捲及豆腐鍋，飯捲紮實飽滿，滑嫩豆腐鍋還有附小菜及白飯，老闆是韓國人，整間店很溫馨溫暖。

▲崔家韓國小吃。（圖／美食客逆媳的逆襲提供）

金家飯捲
台北市中正區

位在師大附近，以飯捲聞名，也推薦辣豬肉豆腐湯，微辣很順口涮嘴！白飯口感偏硬，價格親民很推薦喔！

▲金家飯捲。（圖／美食客lizzz_foodie提供）

豚花돈꽃 韓式料理
台北市松山區

讓人有印象的韓式餐廳，在台北有兩家分店，每道餐點CP值都滿高的。上菜速度快，烤肉的部分也是由店員桌邊服務。很推柚子洋蔥醬炸雞和韓式玫瑰辣醬年糕，炸雞肉質很嫩，柚子洋蔥調味不會膩，非常好吃；年糕口感很彈牙，不會像有些店家的年糕偏硬，玫瑰辣醬有點像白醬口味，辣得剛好。

▲豚花돈꽃 韓式料理。（圖／美食客河配魚提供)

延伸閱讀

浪漫氣氛爆棚的六間雙北景觀餐廳，擁有無敵美景，絕對是求婚、告白、約會首選！

綠意繚繞的森林氣息，來溪頭享受大自然的洗禮和道地美食

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵

關鍵字：

MENU美食誌, 韓式, 料理

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