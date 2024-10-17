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義大利鞋王讚隋棠完美「激發靈感」　Giuseppe Zanotti美鞋這一處最性感

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記者鮑璿安／台北報導

義大利鞋履品牌Giuseppe Zanotti 成立滿30年，設計師Zanotti先生首度訪台，站台SOGO復興館三樓的全新概念店開幕，他也現身分享自己對於設計鞋款的獨到想法。女星隋棠這次受邀演繹Ludhovica 105鞋款，Zanotti大讚她詮釋起來很優雅美麗，直言「這是第一次見到她，是非常完美的對象，為品牌展現奢華風格，我見到美麗的人事物都會產生靈感激盪」。

▲Giuseppe Zanotti 。（圖／品牌提供）

▲品牌創辦人、設計師Giuseppe Zanotti首度訪台，與隋棠欣賞鞋履。（圖／品牌提供）

品牌創辦人、設計師Giuseppe Zanotti過去曾是音樂DJ，因此他的設計風格充滿搖滾態度，打造出一雙雙造型獨特且狂野性感的鞋履，深受海內外名人喜愛。被問到心目中最完美的鞋履是什麼模樣？他相當親民開始拿起畫筆繪製草圖，一邊畫一邊說，高跟鞋需要把女人的性感線條表現出來，對他而言鞋後跟的流線是最性感的部分，希望鞋和人兩者是合二為一的，一雙對的鞋子是永恆的。

▲Giuseppe Zanotti 。（圖／品牌提供）

▲隋棠穿著Giuseppe Zanotti Ludhovica古銅金緞面釦環跟鞋。（圖／品牌提供）

Zanotti曾為Michael Jackson設計過許多款訂制鞋履，品牌的運動鞋款也成為經典，對此他表示，15年前在設計運動鞋的時候，當時球鞋都是為了街頭休閒風格，但是設計師需要去傾聽年輕族群的聲音，他選擇加入奢華的水晶元素，就此顛覆大家對於運動鞋的想像。他透露自己作為一個男性設計師，還是時常會從女性的角度去思考問題，這是一個挑戰。

▲Giuseppe Zanotti 。（圖／品牌提供）

▲Giuseppe Zanotti SOGO復興館三樓的全新概念店開幕。（圖／品牌提供）

▲Giuseppe Zanotti 。（圖／品牌提供）

▲Brendha Allure黑色絨面釦環飾帶跟鞋。（圖／品牌提供）

▲Giuseppe Zanotti 。（圖／品牌提供）

▲Giuseppe Zanotti 。（圖／品牌提供）

▲Mya Sparkle黑色水鑽露趾跟鞋 。（圖／品牌提供）

Giuseppe Zanotti2024秋冬系列以「解構極簡主義」為題，本季以90年代為靈感，許多幾何線條勾勒腳步，如藝術品辦令人心曠神怡。GZ Mya系列露趾穆勒涼鞋採用漆皮材質打造，特色是方頭鞋頭設計，搭配上水鑽裝飾與手工縫製的金屬線，格外柔中帶剛。同樣方頭的Brendha系列則是在後跟帶上點綴著璀璨的珠寶裝飾，更加修飾腿部曲線。

正值品牌成立30週年，特別推出膠囊系列重新詮釋經典的「Ring」涼鞋，如寶石一般鑲嵌其中，以經典的平底款式和粗跟款式體現優雅氣質，作為日常單品也再適合不過。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲ Michael鞋款。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier訂製鞋工坊面料。（圖／品牌提供）

同時，法國芭蕾精品鞋履Repetto首次在台引進匠人工作坊，Repetto L'Atelier訂製鞋工坊提供9款經典鞋型，涵蓋Cendrillon、標誌性Zizi牛津鞋、高跟芭蕾舞鞋Camille等話題款式，提供超過百款面料材質，從鞋款到鞋墊甚至是吊飾緞帶等細節隨心挑選，更能夠以個性化字母數字做搭配，讓品牌愛好者打造出獨一無二的夢幻款式。自10月14日起於台北、台中展開11天訂製鞋巡迴工作坊，鞋款直送法國全程手工製作，訂購後需等待4至6周。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier訂製鞋服務首次引進台灣，依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。（圖／品牌提供）

關鍵字：

鞋履, 義大利品牌, GiuseppeZanotti, 設計師, 隋棠

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