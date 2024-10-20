星變美／LISA紅色薄紗身材全露太性感！粉裸妝容秀深邃眼神超優雅

記者李薇／台北報導 圖／bvlgari IG、各品牌提供、官網

BLACKPINK成員LISA近期出新歌疑似高調宣愛，讓許多粉絲都為之瘋狂，更走上維密天使大秀，展現完美好身材，日前她出席寶格麗活動，身穿一套紅色緊身透膚禮服，展現出完美纖細身材，她的彩妝師Maeng也分享當天妝容單品，透過柔粉棕的眼影，放大雙眼又不會過於搶戲，整體呼應華麗鮮明的禮服，特別有質感。

妝容向來是造型不可缺的重要細節，尤其是當禮服較為鮮豔華麗的時候，怎麼拿捏彩妝風格更顯重要，Maeng就解析LISA活動當天使用的單品，底妝挑選了嬌蘭24K純金光透精華粉底，透過細緻光澤以及超強遮瑕度，打造出宛如天生的自然肌膚質感，能夠遮蓋瑕疵又不厚重。

在眼妝的選擇上，Maeng挑選嬌蘭高訂深邃四色眼影盤 #258Wild Nudes，溫柔的裸粉色搭配自然棕色系，不僅可以加強眼神的深邃度，也不會過於搶走禮服的風采，搭配迪奧絕對搶眼飛翹睫毛膏，加強睫毛立體以及眼神的俐落度。

妝容整體以淡雅溫柔的氛圍，Maeng雙頰選用類似柔粉色系的DEAR DAHLIA花瓣液體腮紅 #Softie，製造出粉嫩感，唇彩使用泰國彩妝Cathy Doll的唇彩#11 Queendom，創造澎潤好氣色。