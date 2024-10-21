台隆手創館周慶優惠滿3千送3百　HOLA「買好眠」滿額再加送點數

▲居家通路台隆手創館、HOLA推周年慶優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著一年一度的居家品牌周年慶到來，台隆手創館與HOLA分別推出了多樣的優惠與促銷活動，讓消費者能夠以最划算的價格添購各式居家用品。台隆手創館主打日式生活好物的買一送一及滿額贈回饋；HOLA則以智能選枕、選墊服務為主軸，並針對睡眠問題推出一系列優惠活動。

台隆手創館在今年的品牌周年慶中，推出多款日系生活用品的超值促銷方案，活動期間除精選商品買一送一的優惠，單筆消費滿3,000元送300元抵用券，滿6,000元送600元抵用券。此外單筆消費滿1,500元，還可獲得獨家HANDS折疊購物袋。

針對睡眠需求，台隆手創館主打的MOGU系列產品推出限時優惠，MOGU長形細珠抱枕與多功能靠墊享7折起折扣，其產品以聚苯乙烯珠子填充，提供柔軟的支撐力；針對3C重度使用者，Cogit脖頸支撐靠墊以及Lourdes MINI口袋型筋膜按摩槍，也是此次促銷的亮點。

▲MOGU長形細珠抱枕，售價2,600元，特價1,890元。

▲Cogit脖頸支撐靠墊，售價1,580元，特價1,190元。

針對現代人普遍面臨的睡眠問題，HOLA推出全新的「訂製好眠」服務，讓消費者透過智慧科技找到最適合自己的枕頭、床墊與棉被。與陽明物理治療所合作打造選枕系統，根據消費者的肩寬、頸深等身形數據，推薦最合適的枕頭選擇，號稱可進一步解決肩膀痠痛等睡眠困擾，另引進美國杜克大學的bedMATCH診斷系統，根據人體數據分析最佳的床墊軟硬度，讓消費者不在只憑感覺，利用數據找到最適合的床墊。

即起至11／6期間，HOLA推出周年慶優惠，消費滿5,000元送500元抵用券（部分門市與商品適用），此外消費者在「訂製好眠」三區（枕頭區、床墊區、棉被區）找到適合的產品，除滿額回饋外，還可免費加碼獲得會員點數。