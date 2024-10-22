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4部金鐘片單必追！神劇《八尺門》、《不良執念清除師》年度最強黑馬

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文／人物誌

2024年第59屆金鐘獎在上周揭曉。這次的入圍作品多元，不管是戲劇類或是迷你劇集都有大勢入圍作品。從入圍名單更可以感受到台劇的進步，不只品質提升，有多部作品都在這一年引起很大的討論度，劇情故事更是深植影迷的心。

本篇將推薦編輯心中的金鐘片單，戲劇與影集皆有，還沒好好熟悉這些作品的劇迷們，快一起來看看吧！

▲《八尺門的辯護人》入圍16項獎項。（圖／《八尺門的辯護人》劇照）

1.《八尺門的辯護人》

《八尺門的辯護人》憑藉著深具社會意義的題材，以及主演李銘順、雷嘉汭等人的精湛演技，強勢成為今年金鐘入圍最大贏家，一口氣入圍16項獎項，包括迷你劇集獎、迷你劇集（電視電影）男女主角獎、戲劇類節目創新獎等。

作爲律政台劇的《八尺門》，以1986年的「湯英伸事件」為故事原型。透過一樁外籍漁工滅門案，帶出台灣社會存在的問題，其中包括廢死、外籍移工、官商勾結等。本劇還直面挑戰了觀眾對死刑的看法，在「罪證確鑿」的情況下，當犯罪者也曾是受害者時，我們該怎麼看待這件犯罪行為？

講述議題沉重，呈現方式卻不失娛樂性，特別是飾演公設辯護人的李銘順，即使在劇中有難解的人生課題，卻沒有丟失與生俱來的樂天性格，依然以幽默自在的態度生活，而他更是金句連發，許多經典台詞不僅激起群眾反思，更有不少打動人心，說《八尺門》是本屆神劇一點也不為過。

▲今年最受矚目的台劇《不夠善良的我們》。（圖／《不夠善良的我們》劇照）

2.《不夠善良的我們》

今年最受矚目的台劇《不夠善良的我們》也是本屆呼聲很高的迷你影集。憑藉含金量超高的卡司與劇情，共入圍了13項獎項。其中演員群更是大滿貫，主演林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東全數入圍個人獎項，是本屆金鐘的一大亮點。

《不夠善良的我們》講述著兩位同月同日生的女性，簡慶芬（林依晨飾）與 Rebecca（許瑋甯飾）同時愛上一位男人，劇中長達12年的愛恨情仇，以及劇情講述的大人成熟式愛情，都讓影迷超有共鳴。那種對人性的嫉妒與生活的迷茫，都被深刻的展現出來。林依晨與許瑋甯在劇中的對立與較勁，也將延伸到本屆金鐘，讓影迷超期待這次的結果。

▲《不良執念清除師》有年度最強黑馬之稱。（圖／《不良執念清除師》劇照）

3.《不良執念清除師》

有年度最強黑馬之稱《不良執念清除師》， 憑藉特殊奇幻的原創故事，強勢入圍了9項戲劇類獎，包含最佳戲劇節目獎、最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎、最佳女配角獎、最佳男配角獎、最具潛力新人獎、視覺特效獎、節目創新獎，是愛奇藝第一部入圍最多的自製劇。

由曾敬驊、宋芸樺、彭千祐主演，故事講述不良少年蒲一永（曾敬驊飾）在一次意外事件後，突然擁有了奇幻超能力，他因此開始幫忙那些怪物解開執念。在這過程中，他也被迫面對自己的心結，那些隱藏在他心中的執念也一一被解開。

▲《此時此刻》有華麗演員陣容與貼近人心的小品故事。（圖／《此時此刻》劇照）

4.《此時此刻》

集結台灣多位重磅演員，去年未開播就造成轟動的《此時此刻》，今年金鐘也不負眾望的入圍了9項大獎，包括戲劇節目獎、戲劇節目男主角獎、戲劇節目女主角獎等，其中郭雪芙、賈靜雯雙雙入圍女主角，將一同角逐視后，新人獎則由許莉廷、黃路梓茵共同入圍，競爭相當激烈。

以單元劇形式呈現現代愛情的多種樣貌，《此時此刻》能有這番成績，除了華麗的演員陣容外，最大的主因無非是貼近人心的小品故事。現代人的戀愛型態多元，《此時此刻》用10個故事講述了不同的感情世界，在真實生活裡找不到的認同感，也許在劇裡能有不同的答案。現代愛情的樣貌，不論你是否認同，這一個個故事都能給你審視自己愛情觀的機會。

以上是編輯推薦的金鐘片單，不管是戲劇類或是迷你劇集，今年都有很多好作品，不只是影迷的福利，更可以看見台劇的進步與多元。這次你心中的神劇是哪一部呢？

延伸閱讀

「我需要我。」《不夠善良的我們》：不要把自己變成陌生人，找到想要的生活模樣

「人活到最後終究是一個人」《人生清理員》：活著時，有人願意陪伴你，這樣就很幸福了

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 金鐘獎, 台劇, 八尺門的辯護人, 不夠善良的我們, 此時此刻

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