星巴克萬聖節太可愛　棒棒糖收納包、巫師鍋都想收

▲星巴克推出萬聖節應景商品，把自家小熊裝扮成黑貓莫名療癒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



隨著萬聖節即將到來，消費者不僅期待變裝狂歡，各大品牌也陸續推出限定商品，為節日增添驚喜氣氛。今年星巴克、85度C與詩特莉各自帶來應景商品，星巴克將自家熊兒變身黑貓，化身棒棒糖收納包，還推出巫師鍋實在好專業，85度C則有應景蛋糕、以及詩特莉的童話餅乾，讓消費者在慶祝萬聖節的同時也能享受美味和趣味。

星巴克今年以萬聖節熊Bearista變身黑貓，推出多款生活用品和食品，充滿可愛與搞怪氛圍。主打的「萬聖熊棒棒糖收納包」以柔軟絨毛與帆布拼接，造型可愛且實用，內含蘋果風味棒棒糖，讓消費者不僅擁有亮眼的配件，還可隨時享用美味零食。另一款「巫師熊提籃爆米花組」，則以療癒軟矽膠材質呈現巫師鍋造型，搭配焦糖可可與紫薯風味爆米花，成為萬聖節派對必備的討糖利器。

星巴克也推出多款以萬聖節女巫和貓咪為設計概念的杯款，包括夜光冷水杯和經典不鏽鋼冷水杯等，透過漸層紫與黑的配色營造神秘感。而杯袋和包款則以黑色和灰色毛呢風格搭配簡約LOGO，兼具時尚與實用，適合日常使用或作為萬聖節禮物。

85度C今年以「不給糖就搗蛋」為主題，推出了全新COSPLAY套餐，包含應景的蛋糕和飲料。焦點商品「鬼怪城堡」是一款6吋巧克力戚風蛋糕，內餡層次豐富，裝飾上有幽靈、骷髏頭和蜘蛛等趣味造型，非常適合萬聖節聚會。其他如「小惡魔」與「鬼靈睛怪」的切片蛋糕也各具特色，造型俏皮可愛，口味甜而不膩，受到大人小孩的喜愛。

另提供「靜岡抹茶鮮奶」與「抹茶拿鐵咖啡」兩款選擇，使用靜岡抹茶粉調製，帶有淡淡甘甜與苦味，搭配蛋糕更加美味。除此之外，消費者購買套餐還可參加抽獎，85APP會員有機會獲得5000元禮物卡，共計8名幸運得主，優惠活動將持續至10／31。

詩特莉今年推出了以白雪公主為主題的萬聖節限量禮盒，包括「魔鏡物語小提盒」與「蘋果的誘惑束口袋」，兩款禮盒外觀迷人很有品牌風格，是萬聖節送禮的好選擇。特色餅乾如「黑貓巧克力造型餅乾」和「幽靈南瓜起司餅乾」結合了節慶元素與秋季風味，而「焦糖蜜蘋果餅乾」則以天然蘋果與焦糖製成，香氣濃郁、口感豐富，即日起至10／31限時販售。