fb ig video ETtoday search mobile

星巴克萬聖節太可愛　棒棒糖收納包、巫師鍋都想收

>

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

▲星巴克推出萬聖節應景商品，把自家小熊裝扮成黑貓莫名療癒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著萬聖節即將到來，消費者不僅期待變裝狂歡，各大品牌也陸續推出限定商品，為節日增添驚喜氣氛。今年星巴克、85度C與詩特莉各自帶來應景商品，星巴克將自家熊兒變身黑貓，化身棒棒糖收納包，還推出巫師鍋實在好專業，85度C則有應景蛋糕、以及詩特莉的童話餅乾，讓消費者在慶祝萬聖節的同時也能享受美味和趣味。

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

星巴克今年以萬聖節熊Bearista變身黑貓，推出多款生活用品和食品，充滿可愛與搞怪氛圍。主打的「萬聖熊棒棒糖收納包」以柔軟絨毛與帆布拼接，造型可愛且實用，內含蘋果風味棒棒糖，讓消費者不僅擁有亮眼的配件，還可隨時享用美味零食。另一款「巫師熊提籃爆米花組」，則以療癒軟矽膠材質呈現巫師鍋造型，搭配焦糖可可與紫薯風味爆米花，成為萬聖節派對必備的討糖利器。

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

星巴克也推出多款以萬聖節女巫和貓咪為設計概念的杯款，包括夜光冷水杯和經典不鏽鋼冷水杯等，透過漸層紫與黑的配色營造神秘感。而杯袋和包款則以黑色和灰色毛呢風格搭配簡約LOGO，兼具時尚與實用，適合日常使用或作為萬聖節禮物。

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

85度C今年以「不給糖就搗蛋」為主題，推出了全新COSPLAY套餐，包含應景的蛋糕和飲料。焦點商品「鬼怪城堡」是一款6吋巧克力戚風蛋糕，內餡層次豐富，裝飾上有幽靈、骷髏頭和蜘蛛等趣味造型，非常適合萬聖節聚會。其他如「小惡魔」與「鬼靈睛怪」的切片蛋糕也各具特色，造型俏皮可愛，口味甜而不膩，受到大人小孩的喜愛。

另提供「靜岡抹茶鮮奶」與「抹茶拿鐵咖啡」兩款選擇，使用靜岡抹茶粉調製，帶有淡淡甘甜與苦味，搭配蛋糕更加美味。除此之外，消費者購買套餐還可參加抽獎，85APP會員有機會獲得5000元禮物卡，共計8名幸運得主，優惠活動將持續至10／31。

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

詩特莉今年推出了以白雪公主為主題的萬聖節限量禮盒，包括「魔鏡物語小提盒」與「蘋果的誘惑束口袋」，兩款禮盒外觀迷人很有品牌風格，是萬聖節送禮的好選擇。特色餅乾如「黑貓巧克力造型餅乾」和「幽靈南瓜起司餅乾」結合了節慶元素與秋季風味，而「焦糖蜜蘋果餅乾」則以天然蘋果與焦糖製成，香氣濃郁、口感豐富，即日起至10／31限時販售。

▲萬聖節應景商品。（圖／各業者提供）

關鍵字：

萬聖節, 星巴克, 85度C, 詩特莉, 限定商品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露 營養師曝醬料藏有「精緻糖」　小心吃下過多糖分不自知 DIOR x F1車神Lewis Hamilton出炫彩球鞋　LOEWE x On保證時髦好穿 金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」 心情悶悶不樂？「5個簡單方法」讓你找回快樂 你隱藏的天賦是什麼？快花1分鐘了解自己的優點 Barbour經典防水油布外套、聯名款必買！姚淳耀逛全新形象店示範

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面