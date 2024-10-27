fb ig video ETtoday search mobile

衣櫃必備「黑色皮衣」變化5種穿搭　搭配白背心、豹紋使壞一個秋冬

>

皮衣 價格店洽 by SANDRO／銀色亮片背心 NT$5,990 by Maje／深灰色皮革短裙 價格店洽 by MMK／（右）藍色寶石戒指 NT$790 by ZARA／（左）Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE

圖文／鏡週刊

好不容易，終於把衣櫃裡塵封已久的皮衣拿出來透透氣，皮革自帶的率性氛圍，不由自主就想要叛逆一下，趁著嚴冬未至，讓皮衣成為主角，使壞一個秋冬吧！

硬要起衝突

硬挺的皮革外套相較於柔軟的小羊皮，更有粗獷的感覺，刻意搭配帶點性感氛圍的亮片上衣，製造對比的感覺；搭配相同材質的皮革短裙，帥氣又充滿女人味的感覺由此而生。

露出真長處

皮革風衣自帶氣場，無須過於繁複的造型，簡單搭配白色背心就能展現個性。想要呈現中性風，亦可搭配寬版長褲，在這一季展現時髦風采；而露出大長腿，則是永遠不會出錯。

皮革長風衣 NT$33,800 by AllSaints／白色短版背心 價格店洽 by MMK／柔軟羊皮迷你裙 NT$86,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／銀色短靴 價格店洽 by AllSaints／（左）DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（右）全耳式耳環 NT$650 by ZARA

▲皮革長風衣 NT$33,800 by AllSaints／白色短版背心 價格店洽 by MMK／柔軟羊皮迷你裙 NT$86,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／銀色短靴 價格店洽 by AllSaints／（左）DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（右）全耳式耳環 NT$650 by ZARA。

十足壞胚子

想要使壞到底，皮革搭配豹紋還不夠！下半身套上皮褲，彷彿下一秒就要跨上重型機車揚長而去，展現十足的大女主氛圍。

柔軟羊皮革直身剪裁豹紋外套 NT$230,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／白色短版背心 價格店洽 by MMK／黑色小羊皮長褲 NT$171,000 by LOEWE／黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO／DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（左）藍色寶石戒指 NT$790 by ZARA／（中）Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE／（右）FORMES ABSTRAITES金色飾面圓戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE

▲柔軟羊皮革直身剪裁豹紋外套 NT$230,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／白色短版背心 價格店洽 by MMK／黑色小羊皮長褲 NT$171,000 by LOEWE／黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO／DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（左）藍色寶石戒指 NT$790 by ZARA／（中）Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE／（右）FORMES ABSTRAITES金色飾面圓戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

玩咖叛逆期

彷彿走在東倫敦的深夜街頭，上半身緊緊裹住身體的是那件已經陪伴自己好幾個冬季的皮衣，短靴踩出叛逆的步伐，朝下一個派對前進！

皮革外套 價格店洽 by Maje／短褲 價格店洽 by Sandro／黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO／PETALE金色飾面黃銅項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／全耳式耳環 NT$650 by ZARA

▲皮革外套 價格店洽 by Maje／短褲 價格店洽 by Sandro／黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO／PETALE金色飾面黃銅項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／全耳式耳環 NT$650 by ZARA。

嗨玩不皮勞

如果已經擁有滿滿一整櫃的黑色皮衣，那麼這一季可以朝棕色系挑選，多了一分復古的氛圍，搭配上更加多元，就讓我們玩皮一整季吧！

Balloon氣球造型小羊皮夾克 NT$242,000 by LOEWE／亮片裙 NT$10,390 by Maje／（左）DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（右）全耳式耳環 NT$650 by ZARA／Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE

▲Balloon氣球造型小羊皮夾克 NT$242,000 by LOEWE／亮片裙 NT$10,390 by Maje／（左）DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（右）全耳式耳環 NT$650 by ZARA／Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE

化妝：Eddi 髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒：Any

更多鏡週刊報導
【靚時尚】斗篷罩妳
【靚時尚】裙發功　Dominant Skirt
【靚時尚】只要搖擺

關鍵字：

鏡週刊, 皮衣, 秋冬, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性

可當情場高手卻超專一三大星座！TOP 1堪稱「人間發電機」遇到真愛卻超深情

可當情場高手卻超專一三大星座！TOP 1堪稱「人間發電機」遇到真愛卻超深情

下半年有機會牽手舊人的三大星座！TOP 1念舊情易巧遇　當然又會擦出火花 林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看 汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色 日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強 周興哲嬌妻挺孕肚為長女治裝　趙岱新不急著為龍寶寶血拚 《黑白大廚》安成宰帥照曝光對鏡頭放電！男神級太平洋寬肩身材超好 新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面