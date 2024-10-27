衣櫃必備「黑色皮衣」變化5種穿搭　搭配白背心、豹紋使壞一個秋冬

圖文／鏡週刊

好不容易，終於把衣櫃裡塵封已久的皮衣拿出來透透氣，皮革自帶的率性氛圍，不由自主就想要叛逆一下，趁著嚴冬未至，讓皮衣成為主角，使壞一個秋冬吧！

硬要起衝突

硬挺的皮革外套相較於柔軟的小羊皮，更有粗獷的感覺，刻意搭配帶點性感氛圍的亮片上衣，製造對比的感覺；搭配相同材質的皮革短裙，帥氣又充滿女人味的感覺由此而生。

露出真長處

皮革風衣自帶氣場，無須過於繁複的造型，簡單搭配白色背心就能展現個性。想要呈現中性風，亦可搭配寬版長褲，在這一季展現時髦風采；而露出大長腿，則是永遠不會出錯。

▲皮革長風衣 NT$33,800 by AllSaints／白色短版背心 價格店洽 by MMK／柔軟羊皮迷你裙 NT$86,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／銀色短靴 價格店洽 by AllSaints／（左）DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（右）全耳式耳環 NT$650 by ZARA。

十足壞胚子

想要使壞到底，皮革搭配豹紋還不夠！下半身套上皮褲，彷彿下一秒就要跨上重型機車揚長而去，展現十足的大女主氛圍。

▲柔軟羊皮革直身剪裁豹紋外套 NT$230,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE／白色短版背心 價格店洽 by MMK／黑色小羊皮長褲 NT$171,000 by LOEWE／黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO／DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（左）藍色寶石戒指 NT$790 by ZARA／（中）Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE／（右）FORMES ABSTRAITES金色飾面圓戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

玩咖叛逆期

彷彿走在東倫敦的深夜街頭，上半身緊緊裹住身體的是那件已經陪伴自己好幾個冬季的皮衣，短靴踩出叛逆的步伐，朝下一個派對前進！

▲皮革外套 價格店洽 by Maje／短褲 價格店洽 by Sandro／黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO／PETALE金色飾面黃銅項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE／全耳式耳環 NT$650 by ZARA。

嗨玩不皮勞

如果已經擁有滿滿一整櫃的黑色皮衣，那麼這一季可以朝棕色系挑選，多了一分復古的氛圍，搭配上更加多元，就讓我們玩皮一整季吧！

▲Balloon氣球造型小羊皮夾克 NT$242,000 by LOEWE／亮片裙 NT$10,390 by Maje／（左）DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints／（右）全耳式耳環 NT$650 by ZARA／Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE

化妝：Eddi 髮型：張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒：Any

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