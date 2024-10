衣櫃必備「黑色皮衣」變化5種穿搭　搭配白背心、豹紋使壞一個秋冬

圖文/鏡週刊

好不容易,終於把衣櫃裡塵封已久的皮衣拿出來透透氣,皮革自帶的率性氛圍,不由自主就想要叛逆一下,趁著嚴冬未至,讓皮衣成為主角,使壞一個秋冬吧!

硬要起衝突

硬挺的皮革外套相較於柔軟的小羊皮,更有粗獷的感覺,刻意搭配帶點性感氛圍的亮片上衣,製造對比的感覺;搭配相同材質的皮革短裙,帥氣又充滿女人味的感覺由此而生。

露出真長處

皮革風衣自帶氣場,無須過於繁複的造型,簡單搭配白色背心就能展現個性。想要呈現中性風,亦可搭配寬版長褲,在這一季展現時髦風采;而露出大長腿,則是永遠不會出錯。

▲皮革長風衣 NT$33,800 by AllSaints/白色短版背心 價格店洽 by MMK/柔軟羊皮迷你裙 NT$86,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/銀色短靴 價格店洽 by AllSaints/(左)DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints/(右)全耳式耳環 NT$650 by ZARA。

十足壞胚子

想要使壞到底,皮革搭配豹紋還不夠!下半身套上皮褲,彷彿下一秒就要跨上重型機車揚長而去,展現十足的大女主氛圍。

▲柔軟羊皮革直身剪裁豹紋外套 NT$230,000 by CELINE BY HEDI SLIMANE/白色短版背心 價格店洽 by MMK/黑色小羊皮長褲 NT$171,000 by LOEWE/黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO/DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints/(左)藍色寶石戒指 NT$790 by ZARA/(中)Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE/(右)FORMES ABSTRAITES金色飾面圓戒指 NT$20,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE。

玩咖叛逆期

彷彿走在東倫敦的深夜街頭,上半身緊緊裹住身體的是那件已經陪伴自己好幾個冬季的皮衣,短靴踩出叛逆的步伐,朝下一個派對前進!

▲皮革外套 價格店洽 by Maje/短褲 價格店洽 by Sandro/黑色高跟切爾希靴 價格店洽 by SANDRO/PETALE金色飾面黃銅項鍊 NT$27,500 by CELINE BY HEDI SLIMANE/全耳式耳環 NT$650 by ZARA。

嗨玩不皮勞

如果已經擁有滿滿一整櫃的黑色皮衣,那麼這一季可以朝棕色系挑選,多了一分復古的氛圍,搭配上更加多元,就讓我們玩皮一整季吧!

▲Balloon氣球造型小羊皮夾克 NT$242,000 by LOEWE/亮片裙 NT$10,390 by Maje/(左)DELLA造型耳環 NT$4,000 by AllSaints/(右)全耳式耳環 NT$650 by ZARA/Anagram銀色Logo戒指 價格店洽 by LOEWE

化妝:Eddi 髮型:張仕誠 @ HAIRMOSA.LAB 模特兒:Any

