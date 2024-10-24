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廢物變黃金！抗老大熱成分「外泌體」　分子小、修護快是逆齡關鍵

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記者李薇／台北報導　圖／thann_tw IG、品牌提供

外泌體原以為是細胞分泌的廢物，但後來經科學家發現，對肌膚有傳遞訊息、修護的作用，而且雙層脂質結構、分子超細小，可以很好的被肌膚吸收，立刻受到美容界關注，是近年很受歡迎的美肌成分。最近就有不少以外泌體為主成分的保養，對於肌膚逆齡、彈性擁有很卓越的幫助。

＃THANN 東方果園外泌體強效面膜，售價1980元

抗老保養。（圖／thann_tw IG、品牌提供）

來自泰國的天然香氛品牌THANN在2002年上市至今已經有超過20年，是當地非常受到歡迎、國際間也夙負盛名的品牌，連飛機豪經艙都是用它專門打造的盥洗包；日前攜手訊聯生技推出全球獨家的東方果園外泌體強效面膜，可以深層賦活修復肌膚受損，重現飽滿年輕彈力。

＃東森自然美BIO UP 凝時之泌抗老奇蹟面膜，售價1680元

抗老保養。（圖／thann_tw IG、品牌提供）

以SPA廣受歡迎的東森自然美旗下BIO UP系列，也搶先在6月就發表凝時之泌抗老奇蹟面膜，添加高濃度的外泌體，可以精準賦予肌膚高效的修護力，小小一片就宛如做了一場居家美膚療程，可以快速進行補水潤澤，同時加強撫紋抗老功效，輕鬆擁有細緻平滑美肌。

＃FORTE 抗痕精粹油，售價3200元

抗老保養。（圖／thann_tw IG、品牌提供）

想將外泌體運用到日常保養，台塑生醫專櫃級保養品牌FORTE運用生物技術，純化包覆的小孢子靈芝外泌體，搭配雙A成分以及多胜肽複合因子等抗老經典成分，可以幫助肌膚從裡到外層層抵抗老化，加強肌膚澎潤飽滿的能量，迅速重現年輕緊緻的膚況。

關鍵字：

THANN, 東森自然美, FORTE, 外泌體, 面膜, 保養

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