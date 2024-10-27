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5款Rosé同款太陽眼鏡！帶貨女神一戴就完售　最愛第3支修臉效果強大

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文／美人圈

南韓大勢女團BLACKPINK的成員Rosé，私下非常喜歡利用各種款式的墨鏡及眼鏡來為造型增添層次感。本篇整理出Rosé最常戴的墨鏡&眼鏡，好幾款都是Rosé一戴就立刻完售，其中第3款墨鏡修臉效果太強大！

Rosé同款墨鏡

1：Saint Laurent SL 461 BETTY

這支「SL 461 Betty」黑框墨鏡是Rosé近來出席各大典禮活動的最愛單品，出鏡率極高！鏡框大膽矩形設計和現代感風格，為較正式的裝束更添犀利幹練感。當然Rosé也一如既往地彰顯她強大的影響力，這支墨鏡在發上Instagram沒多久就立刻被搶購一空。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Saint Laurent SL 461 BETTY，NT$15,300。（圖／Saint Laurent）

今年3月初巴黎時裝周，Rosé當時就配戴了SL 461 Betty黑框墨鏡出席Saint Laurent秋冬大秀，以一襲深棕絲綢禮服，展現柔美與帥氣兼具的「澳洲野玫瑰」氣質。看完秀後再換上Saint Laurent天鵝絨黑色西裝外套配上緞面襯衫，搭配同樣的墨鏡，展現新世代女CEO幹練造型。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé今年3月出席巴黎時裝周的造型。（圖／IG@roses_are_rosie，下同）

2：Saint Laurent SL M94

在Rosé的IG上出鏡率超高的還有這支「Saint Laurent SL M94」墨鏡，這種微微上挑的貓眼鏡框較挑人戴，但非常適合方型臉型配戴，圓潤鏡片能大大降低臉部線條的銳利度。且墨鏡鏡框側邊的金屬YSL Logo裝飾帶出奢華時髦氣息，不管是日常搭配或出席派對場合都非常百搭，難怪Rosé愛不釋手！

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Saint Laurent SL M94，NT$16,700。（圖／Saint Laurent）

Rosé在2023年首次出席坎城影展時，特別穿上Saint Laurent黑色繞脖訂製禮服亮相，搭配SL M94墨鏡以及甜美的高髮髻和旁分胎毛瀏海，同時展演典雅與俐落的氣質。另外，在VOGUE India的《What's In My Bag?》的採訪中，也曬出了一樣的墨鏡。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

3：Saint Laurent SL M119 BLAZE

「SL M119 BLAZE」墨鏡同樣也是時尚雜誌採訪中表示超愛的墨鏡之一，超大墨鏡黑框和側邊的超大Logo，非常有份量，且相比前面兩支墨鏡，更能修飾臉型，從側面來看幾乎能遮住半張臉，非常適合側面臉部線條較沒有那麼流暢的人。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Saint Laurent SL M119 BLAZE，NT$31,700。（圖／Saint Laurent）

Rosé在在VOGUE India的《What's In My Bag?》採訪中表示：「這支真的非常巨大又方便，當注意到室外太陽很大時就會配戴，而且能遮住我一半的臉，真的非常好看，所以真的很愛！」

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé在雜誌採訪中表示超愛的墨鏡之一。（圖／Youtube／VOGUE India）

4：GENTLE MONSTER Jules KDC1

Gentle Monster BOLD系列的「Jules KDC1」墨鏡，靈感來自銀河系的星星。這支墨鏡也是較上揚的貓眼設計，搭配具有透明感的銀河色彩，以及鏡腿上BOLD系列標誌性符號，讓整支墨鏡的風格更大膽，可為任何造型增添獨特觸感。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲GENTLE MONSTER Jules KDC1，NT$11,500。（圖／GENTLE MONSTER）

Rosé在參加2023 Coachella音樂節時穿上簡單的黑色兩截式上下身，搭配率性有型的Autry球鞋、Jules KDC1墨鏡以及Saint Laurent的Le 37 in Shiny Leather水桶包，展演出休閒率性的魅力，且照片一經發出，Rosé全身上下的同款單品更是秒斷貨！

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

5：Oliver Peoples 1969C

深受好萊塢名人喜愛的墨鏡品牌Oliver Peoples，主打復古風設計，並融入加州獨有的音樂、時尚、電影和藝術文化，打造低調奢華的風格，更擄獲美國隊長克里斯伊凡（Chris Evans）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）等好萊塢明星，連英國皇室成員哈利王子也是Oliver Peoples粉絲！這支1969C為橢圓形設計，上臉的感覺較圓潤但絲毫不失時髦感。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Oliver Peoples 1969C，US$524（約NT$16,755）。（圖／Oliver Peoples）

Rosé在今年7月於Instagram上傳了一系列超居家的生活照，素顏的Rosé身穿著深咖色運動背心搭配1969C墨鏡，展現慵懶又自然的鬆弛感，且在照片發出後的一個月內，這支墨鏡也一度在Oliver Peoples呈現SOLD OUT狀態，可見Rosé的帶貨能力！

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

Rosé同款眼鏡：Oliver Peoples Maurette OV1314T

Oliver Peoples除了墨鏡，細框眼鏡也非常時髦，其中「Maurette OV1314T」這款更是最日常百搭的安全牌，鏡框形狀在橢圓與方框之間，適配各種臉型，戴起來更不會有書呆子的感覺。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

▲Oliver Peoples Maurette OV1314T，US$539（約NT$17,227）。（圖／Oliver Peoples）

若不知道怎麼搭配，可以參考看看Rosé的搭法，以同色系的寬鬆大學T和棒球帽，頭髮則是隨興地紮起來，並不經意地在臉側流出一些看似凌亂的碎髮，展現輕鬆自在的「Geek Chic」穿搭風格。

▲ROSÉ 。（圖／翻攝自IG）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Rosé, 太陽眼鏡, 墨鏡

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