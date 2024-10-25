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《慾望城市》夏綠蒂優雅造型搶先劇透！2顆義大利國寶級手袋吹靜奢風

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記者鮑璿安／綜合報導

曾風靡全球的影集《慾望城市》（Sex and the City）自1998年播出以來，一直是時尚迷心目中的經典，續作《慾望城市：華麗下半場》第三季將於2025再度華麗登場，熱度也完全不減，在拍攝現場就捕捉到女主角的行頭，出現，也被譽為是貴婦愛牌。

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場》第三季。（圖／品牌提供）

▲ 《慾望城市：華麗下半場》第三季。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場》第三季。（圖／品牌提供）

▲Valextra Iside Mini。（圖／品牌提供）

於美國曼哈頓的拍攝現場中，由Kristin Davis飾演女主角 Carrie Bradshaw（凱莉布雷蕭）的好友Charlotte York（夏綠蒂約克），她身穿碎花洋裝以及長版大衣，分別演繹了兩款 Valextra 的經典包款，Iside Mini以及NoLo Mini 手袋。在Quiet Luxury風潮影響下，品牌標誌性的包款Iside Mini成為人氣款式，以Millepunte 小牛皮製成，具有辨識度的鎖扣，搭配可拆卸式的肩帶及舒適的手柄，很有精緻感。

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場》第三季。（圖／品牌提供）

▲▼ 《慾望城市：華麗下半場》第三季。（圖／品牌提供）

▲NoLo Mini包款則運用V 形切口扭鎖設計。（圖／品牌提供）

而NoLo Mini包款則運用V 形切口扭鎖設計，以及可調節的可拆卸斜揹帶，「夏綠蒂」選擇白色款式呼應整體優雅率性穿搭，更增添吸睛亮點。

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

同時，Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

關鍵字：

慾望城市, Sex and the City, Valextra

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