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LE CREUSET再推寶可夢聯名系列　讓小孩把飯菜吃光光

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▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國鍋具品牌LE CREUSET宣布，將於11／6再推全新寶可夢聯名系列，這是繼今年7月後的第二波寶可夢新品，準備讓消費者過個趣味秋冬。該系列延續寶可夢及精靈球的設計元素，並以新穎的色彩搭配及多元餐廚具，兼具功能性與趣味性，讓寶可夢粉絲能在料理過程中找到驚喜與樂趣，開心把飯菜吃光光。

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

此次新品包含多款鑄鐵鍋及瓷器，採用寶可夢經典角色與精靈球設計。其主打的「寶可夢系列萬用窈窕鑄鐵鍋」以閃亮黑為主色，配有皮卡丘尾巴圖案，鍋蓋上還有精靈球浮雕；「寶可夢系列圓鐵鍋」則採用皮卡丘經典的杏桃黃，蓋上有皮卡丘剪影浮雕，內部搭配白色琺瑯，光看就覺得很可愛。

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

本次推出的寶可夢聯名瓷器中，以皮卡丘和伊布為主角的迷你烤盅是亮點，烤盅縮小了經典圓鍋的設計，以杏桃黃和卡布奇諾為主色調，並具備微波爐及烤箱耐熱功能，適合用於盛裝小菜、布丁等甜點，讓餐桌多了些趣味。精靈球及超級球造型馬克杯則提供雪花白、胭脂紅及淡馬賽藍三色，360ml的容量無論盛裝飲品或湯品都很適合。

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

LE CREUSET寶可夢系列也推出實用的琺瑯湯鍋，以淡燧石灰色搭配碳鋼材質，輕巧耐用，適合日常快炒或湯品製作；而以皮卡丘、伊布及精靈球圖案組成的迷你醬料碟四入組，用於零食或佐料的收納，增添餐桌上的趣味視覺。

該系列產品將於11／6起於台灣上市，價格從1,220元至12,800元不等，商品將配有寶可夢專屬包裝，搭配百貨周年慶更方便入手喔。

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

POP MART近期在林口三井新店開幕，將人氣角色PINO JELLY作為主角打造全台首間「PINO JELLY 風格店」，門市旁設置超大型糖果工廠情境打卡區，成為二館最引人注目的可愛新地標。

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

門市設計風格以簡潔的灰黃配色為主調，營造明亮且充滿未來感的氛圍，並且透過俐落的幾何線條，搭配金屬質感展示櫃，凸顯商品成為視覺焦點；牆面上排列整齊的大型MEGA系列衝擊眼球，不僅充滿時尚及藝術感，更讓顧客一進店就能感受POP MART的強烈潮流氣息。

業者表示為歡慶開幕，POP MART林口三井店祭出DIMOO系列周邊滿額贈活動，於門市單筆消費滿990元，可獲得「DIMOO擁抱太陽展示擺件」；單筆消費滿1,980元再送「DIMOO 深色動物王國編織包」；消費滿4,290元則可將「DIMOO擁抱太陽超大牛皮紙袋」帶回家。
 

關鍵字：

鍋具, 瓷器, 寶可夢, LECREUSET, 聯名

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