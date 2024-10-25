LE CREUSET再推寶可夢聯名系列　讓小孩把飯菜吃光光

▲LE CREUSET再推寶可夢聯名。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國鍋具品牌LE CREUSET宣布，將於11／6再推全新寶可夢聯名系列，這是繼今年7月後的第二波寶可夢新品，準備讓消費者過個趣味秋冬。該系列延續寶可夢及精靈球的設計元素，並以新穎的色彩搭配及多元餐廚具，兼具功能性與趣味性，讓寶可夢粉絲能在料理過程中找到驚喜與樂趣，開心把飯菜吃光光。

此次新品包含多款鑄鐵鍋及瓷器，採用寶可夢經典角色與精靈球設計。其主打的「寶可夢系列萬用窈窕鑄鐵鍋」以閃亮黑為主色，配有皮卡丘尾巴圖案，鍋蓋上還有精靈球浮雕；「寶可夢系列圓鐵鍋」則採用皮卡丘經典的杏桃黃，蓋上有皮卡丘剪影浮雕，內部搭配白色琺瑯，光看就覺得很可愛。

本次推出的寶可夢聯名瓷器中，以皮卡丘和伊布為主角的迷你烤盅是亮點，烤盅縮小了經典圓鍋的設計，以杏桃黃和卡布奇諾為主色調，並具備微波爐及烤箱耐熱功能，適合用於盛裝小菜、布丁等甜點，讓餐桌多了些趣味。精靈球及超級球造型馬克杯則提供雪花白、胭脂紅及淡馬賽藍三色，360ml的容量無論盛裝飲品或湯品都很適合。

LE CREUSET寶可夢系列也推出實用的琺瑯湯鍋，以淡燧石灰色搭配碳鋼材質，輕巧耐用，適合日常快炒或湯品製作；而以皮卡丘、伊布及精靈球圖案組成的迷你醬料碟四入組，用於零食或佐料的收納，增添餐桌上的趣味視覺。

該系列產品將於11／6起於台灣上市，價格從1,220元至12,800元不等，商品將配有寶可夢專屬包裝，搭配百貨周年慶更方便入手喔。





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