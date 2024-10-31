adidas聯名Wales Bonner當壓軸！金屬mix鱷魚紋皮革　還有貝殼鞋預熱款

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過去多次推出合作系列的adidas Originals與設計師品牌Wales Bonner，在2024年末再次攜手推出了秋冬最新聯名系列，本次合作延續過去將嘻哈文化的靈魂與街頭風格融入運動單品設計中，除了之前合作過的Samba鞋款外，本次更加入經典的Superstar鞋款，本篇細節、售價、開賣日一次報你知！

認識設計師Grace Wales Bonner

畢業於設計師搖籃的倫敦中央聖馬丁設計學院的設計師Grace Wales Bonner有著牙買加血統，來自英國南倫敦的她一畢業就創立同名品牌，擅長透過色系與花紋打造復古風格的型，在獲得LVMH青年設計師大獎後受邀與Dior展開2020年度假系列合作，同時也開始了首次與adidas Originals的合作，其中鞋款更是在近年大受歡迎。

過去聯名次次大賣

Wales Bonner與adidas Originals在2020年展開合作至今，都以融合文化和運動時尚為靈感，上回合作打造的Samba系列鞋款，更是以Y3K的金屬色系、外翻大鞋舌的搶眼設計成為時尚穿搭博主們的必備愛鞋之一，也掀起搶購熱潮，一躍成為Wales Bonne最標誌性的聯名設計亮點。

為經典鞋款預熱中

2024年秋冬聯名系列中延續了品牌對嘻哈文化的致敬，設計靈感來自紐約哈林區的街頭文化，並透過知名滑手Carlisle Aikens和Kader Sylla演繹穿搭，強調街頭風格，本次系列不僅包括運動套裝與外套與之前就合作過的Samba鞋款之外，還加入了Superstars鞋款，特別值得一提的是，Samba Millennium採用了鱷魚紋皮革與金屬皮革的撞色設計，讓整體造型奢華又兼具層次感。

2025年適逢愛迪達經典鞋款Superstar的55周年，早在先前設計師Caroline Hu在時裝周上發表的2025系列中，就能看到Superstar鞋款的加入，而這次與Wales Booner的聯名中也能看到Superstar，看來愛迪達為明年的Superstar誕生55周年的企劃展開預熱，本次聯名中經典的黑白貝殼鞋加上聯名金標，白色的鞋身以奢華的鱷魚皮壓紋打造，Superstar鞋款也展現了與過去不同的樣貌。聯名系列在10月24日正式發售。

聯名單品推薦

拼接Samba Metaluc

獨特金屬光澤設計，兼具經典與現代感，適合日常穿搭。

鱷魚紋皮革 Samba



鱷魚紋細節帶來極致奢華氛圍，適合注重時尚感的運動愛好者。

鱷魚壓紋Superstar



經典款式搭配全新細節設計，為復古潮流愛好者打造不容錯過的選擇。

adidas Originals Wales Bonner 運動夾克



今年火紅的復古立領夾克，在側邊與領口處都加入了設計細節。

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