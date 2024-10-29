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2024時尚奧斯卡CFDA得獎名單！MK獲改變獎、年度女裝設計師曝光

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記者鮑璿安／外電報導

2024「時尚界奧斯卡」 CFDA 美國時裝設計師頒獎典禮於當地時間28日晚間，在美國自然史博物館舉行，該獎項旨在表彰當今時尚界的頂尖創意人才，挖掘最具潛力的設計師。以下為大家整理出得獎名單，以及今年的流行指標。

今年的看點包括了奪下美國年度配件設計師獎的Raul Lopez，他所掌舵的紐約時裝品牌LUAR，以鮮明現代的風格打造具有記憶點的配件單品，受到眾多名人喜愛的手拿包Ana bag就是一例。而去年拿下美國年度新銳設計師的Rachel Scott 今年同樣上榜，拿下年度女裝設計師獎，可說是熱度居高不下，品牌Diotima擅長以標誌性的民族風混合鉤針與編織，塑造強烈的女性形象，旗下設計也備受好評。而年度時尚偶像獎由創作歌手 Erykah Badu 奪下，見證其影響力。

▲▼CFDA 。（圖／翻攝自IG）

▲奪下美國年度配件設計師獎的Raul Lopez，他所掌舵的紐約時裝品牌LUAR，以鮮明現代的風格打造具有記憶點的配件單品 。（圖／翻攝自IG）

▲▼CFDA 。（圖／翻攝自IG）

▲去年拿下美國年度新銳設計師的Rachel Scott 今年同樣上榜，拿下年度女裝設計師獎 。（圖／翻攝自IG）

▲▼CFDA 。（圖／翻攝自IG）

▲Diotima擅長以標誌性的民族風混合鉤針與編織，塑造強烈的女性形象 。（圖／翻攝自IG）

【CFDA 2024 時尚大獎得獎名單】

美國年度男裝設計師：Willy Chavarria
美國年度女裝設計師獎：Rachel Scott for Diotima
美國年度配件設計師獎：Raul Lopez for Luar
年度國際設計師獎：Schiaparelli
Google 購物美國年度新銳設計師獎：Henry Zankov for Zankov
媒體獎：Annie Leibovitz
創始人獎：Hamish Bowles
亞馬遜時尚創新獎：Stuart Vevers（Coachtopia）
積極變革獎：Michael Kors
時尚偶像獎：Erykah Badu

關鍵字：

CFDA, 時尚大獎, 設計師, 流行指標, ErykahBadu

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