2024時尚奧斯卡CFDA得獎名單！MK獲改變獎、年度女裝設計師曝光

記者鮑璿安/外電報導

2024「時尚界奧斯卡」 CFDA 美國時裝設計師頒獎典禮於當地時間28日晚間,在美國自然史博物館舉行,該獎項旨在表彰當今時尚界的頂尖創意人才,挖掘最具潛力的設計師。以下為大家整理出得獎名單,以及今年的流行指標。

今年的看點包括了奪下美國年度配件設計師獎的Raul Lopez,他所掌舵的紐約時裝品牌LUAR,以鮮明現代的風格打造具有記憶點的配件單品,受到眾多名人喜愛的手拿包Ana bag就是一例。而去年拿下美國年度新銳設計師的Rachel Scott 今年同樣上榜,拿下年度女裝設計師獎,可說是熱度居高不下,品牌Diotima擅長以標誌性的民族風混合鉤針與編織,塑造強烈的女性形象,旗下設計也備受好評。而年度時尚偶像獎由創作歌手 Erykah Badu 奪下,見證其影響力。





▲奪下美國年度配件設計師獎的Raul Lopez,他所掌舵的紐約時裝品牌LUAR,以鮮明現代的風格打造具有記憶點的配件單品 。(圖/翻攝自IG)





▲去年拿下美國年度新銳設計師的Rachel Scott 今年同樣上榜,拿下年度女裝設計師獎 。(圖/翻攝自IG)







▲Diotima擅長以標誌性的民族風混合鉤針與編織,塑造強烈的女性形象 。(圖/翻攝自IG)

【CFDA 2024 時尚大獎得獎名單】



美國年度男裝設計師:Willy Chavarria

美國年度女裝設計師獎:Rachel Scott for Diotima

美國年度配件設計師獎:Raul Lopez for Luar

年度國際設計師獎:Schiaparelli

Google 購物美國年度新銳設計師獎:Henry Zankov for Zankov

媒體獎:Annie Leibovitz

創始人獎:Hamish Bowles

亞馬遜時尚創新獎:Stuart Vevers(Coachtopia)

積極變革獎:Michael Kors

時尚偶像獎:Erykah Badu