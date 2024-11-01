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YOKU MOKU放大版「雪茄蛋捲」變身毛毯！造型神還原捲起來超可愛

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記者鮑璿安／綜合報導

來自日本東京的YOKU MOKU相信很多人都不陌生，以招牌的雪茄蛋捲聞名，濃香入口即化療癒大家的味蕾，而最近品牌更曝光了全新商品「雪茄蛋捲毛毯」，惟妙惟肖的模樣簡直超想咬一口！

▲YOKU MOKU「雪茄蛋捲毛毯」 。（圖／翻攝自官網）

▲YOKU MOKU「雪茄蛋捲毛毯」 。（圖／翻攝自官網）

▲YOKU MOKU「雪茄蛋捲毛毯」 。（圖／翻攝自官網）

最近YOKU MOKU推出「雪茄毯」，是以品牌的主打商品雪茄蛋捲為靈感打造， 這款甜點是將大量奶油夾在麵糰中，烘焙後捲成雪茄形狀，濃郁口感擁有不少死忠粉。而毛毯完美還原了餅乾的模樣，中間雪白邊緣金黃色看起來超級誘人，只要輕輕捲起，就立刻變成了雪茄蛋捲，而且內側還貼心運用毛絨材質，陪伴大家度過溫暖的冬季。

這款毛毯在推特上曝光後就引發了熱烈討論，吸引超過12萬讚數，許多人都想要擁有，不過這款「雪茄毯」只送不賣，自11月1日起在官網消費滿一萬日元（約台幣2,095元）即可獲得，並不會出現在實體門市中，送完為止。

而日前連鎖速食麥當勞在海外首度合作大家熟悉的鞋履品牌Crocs，打造出迷你尺寸的洞洞鞋鑰匙圈，雖然尺寸變小但是精致度不減，採用品牌標誌性的Clogs系列鞋款輪廓，洞洞鞋外觀結合了麥當勞經典黃紅配色，融入笑臉、M Logo、薯條等可愛元素，製作出10款小巧可愛的拖鞋，超有童趣氛圍。

關鍵字：

YOKUMOKU, 雪茄蛋捲, 毛毯, 甜點, 冬季

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