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微風線上購物雙11精品2折起　京站滿2400現折120元

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▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲微風線上購物推出雙11優惠，主打精品與特色單品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雙11購物節百貨也來推優惠，微風精品線上BREEZEONLINE以精品為號召，輸入限定碼即可享16%現折優惠，精品包括LOEWE、FERRAGAMO等也都在名單之列，還有每日一物特價2折起；京站線上購物平台Qonline消費滿2,400元現折120元，還有支付方案優惠層層疊加，不想出門在家也能逛街賺好康。

微風精品線上BREEZEONLINE從11／1至11／18期間，推出「11.11 SUPER SALE」，包括多種獨家優惠和限時促銷，涵蓋時尚、美妝、生活精品及3C科技產品，全站商品只要輸入限定優惠碼「1111」，即可享16%的現折優惠，連LOEWE、FERRAGAMO、HOGAN等精品也適用，還可以再享Breeze Rewards點數11倍送。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

另從11／8至11／14期間透過LINE購物結帳，還可再拿7%的LINE POINTS回饋，每天還推出「每日一物」搶購商品，最低2折起，包括alexanderwang、SHIATZY CHEN、giuliano Fujiwara等品牌通通有機會買得到。

微風表示，雙11優惠期間特別推出「11111均一價專區」，囊括CREED香氛、BALLY單品，購物期間不限金額消費還可參加抽獎，有機會可獲寒舍艾麗酒店住宿券、LG除濕機、Marni Kids編織包等獎品。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

京站線上購物平台Qonline則推出為期13天的「1111狂歡購物節」，從11／1起至11／13結合全館品牌優惠、支付工具回饋與會員專屬權益，提供多重回饋。包括全館消費滿2,400元現折120元，滿4,600元現折240元。

並從11／1至11／11期間透過LINE PAY支付，可享最高10%回饋，使用街口支付最高可享24%回饋，不限金額皆可參與。新會員註冊並綁定Q卡，立即獲得Q點50點；首次下載Qonline APP，還能獲得Q點3倍券（上限600點）。APP單筆消費滿2,000元，登記後可送Q點66點。

▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）▲微風、京站雙11優惠。（圖／各業者提供）

▲京站BLANKSPACE Ripple皮革帆布手提包，原價2,800元，特價1,111元；【GLORIA】CELINE CL40194U-01A 膠框太陽眼鏡原價16,250元，特價14,625元。

京站表示除購物優惠，單品也有直接特價，美妝保養品如歐舒丹11／1至11／6期間，消費滿5,200元送身體保養組；O’right歐萊德辣木洗髮精1000mL全品項第3件1折；THE BODY SHOP天然植萃洗護入門組特價2,199元等。BLANKSPACE的Ripple皮革帆布手提包，原價2,800元，特價1,111元，GLORIA eyewear的CELINE太陽眼鏡，原價16,250元，特價14,625元。

在美食方面，起士公爵乳酪蛋糕3入只要350元，精品食材養生粥糜禮盒則有推薦價6.8折起的優惠。在寵物百貨方面，伴拌日嚐的狗狗鮮食全面9.3折起，吹毛求吃的天然密碼貓主食罐則全面7.3折起。

關鍵字：

購物節, 優惠, 百貨, 線上購物, APP

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