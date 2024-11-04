布蕾克萊芙莉鏤空禮服曬豐滿身材！文佳煐高馬尾搭馬甲裙火辣比美

記者鮑璿安／台北報導

2024 LACMA Art+Film慈善晚宴盛大展開，今年依舊邀請不少名人齊聚一堂，布蕾克萊芙莉（Blake Lively）這次選穿一套網狀鏤空禮服和披肩，直接將美感拉到最高。而南韓女星文佳煐也驚喜現身，以黑色平口禮服露出姣好的身材比例。





▲布蕾克萊芙莉這次身穿了Tamara Ralph 2023秋冬高級訂製服 。（圖／路透）

布蕾克萊芙莉這次身穿了Tamara Ralph 2023秋冬高級訂製服，以鮮艷亮麗的粉橘色禮服吸睛，與一頭金髮捲髮相互映襯，而細肩帶網狀洋裝結合釘珠做工相當精緻，勾勒出她的姣好身材，搭配上蓬鬆的披肩後襬加持，一路拖曳在地增加視覺亮點，直接展現她紅毯資優生的霸氣美。

而晚宴上的亞洲面孔則有南韓女星文佳煐，她綁起俐落高馬尾，選擇了全黑的性感造型現身，來自Dolce&Gabbana的平口馬甲禮服非常亮麗，緊緊包覆纖細曲線，從頭到腳都展現了率性和火辣態度，也特別運用透膚黑絲襪加持出一雙修長美腿，是當天不可忽視的焦點。





▲李政宰出席在洛杉磯舉行的2024 LACMA Art+Film慈善晚宴。（圖／路透）

▲超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）受邀。（圖／路透）