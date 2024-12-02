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包開箱／朴圭瑛示範Gucci新Blondie包！復古雙G標誌再現70年代魅力

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記者鮑璿安／台北報導

Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸，這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延，相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼，創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀，注入現代流行視角，為品牌再創巔峰之作。

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸。（圖／品牌提供）

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲（依序）Davika Hoorne（Mai）、朴圭瑛演繹Blondie。（圖／品牌提供）

Sabato De Sarno上任之後，並沒有破格帶來一大票嶄新包袋，而是選擇不斷強化品牌精神，迎來的是更傳統經典的Gucci美學，他喚醒了於1970年代早期推出的Gucci Blondie，相隔50年後，Blondie在2025早春秀之中以不同材質全新演繹。Sabato De Sarno所操刀的版本運用了托斯卡納皮革、麂皮或帆布的異材質款式，更為活潑亮眼，擁有立體浮雕Interlocking G標誌和圓弧曲線，在馬鞍包的立體造型加持下，以迷人的設計語彙打造強烈記憶點。品牌大使女星Davika Hoorne（Mai）、朴圭瑛也都拎上，演繹熱烈而性感的酒紅色造型。

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲▼gucci。（圖／品牌提供）

▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie酒紅色相機包，NT$94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號，NT$126,000。（圖／品牌提供）

Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo，致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫，形成倒立相扣的圓圈結構，點綴在包身中央，部分款式則搭配上手把，帶出品牌強而有力的馬術文化，形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新，同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色，迷人之中帶點慵懶個性，也提供焦糖色、黑色皮革，繼續訴說著Sabato的流行經典。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。（圖／品牌提供）

Sabato也特別找來龐克樂團「Blondie」的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款，作為搖滾傳奇的她，出鏡「倫敦永駐We Will Always Have London」為主軸的形象照，由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡，塑造出強烈的電影感氛圍，彷佛順著最親密的視角，捕捉下迷人身影，不光展現了不同世代的音樂影響力，也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

看更多話題包款

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，被譽為比利時的國寶品牌，更是世界上最古老的奢華皮具世家，自1908年誕生首個皮革手袋le Princesse以來，品牌憑藉工坊傳統工藝，融合創新設計傳承，讓旗下包款始終是低調奢華的代名詞，像是The Brillant、The Tempête、The Pin都擁有廣大愛好者。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格 。（圖／品牌提供）

Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格，手袋設計借鑒當地毛驢飼料袋的巧妙結構，彰顯十足的療癒感。Pin系列標誌性的弧形底部、柔和曲線，令人聯想起淺笑的嘴角， 與旗下最經典的Brillant系列有異曲同工之妙，而外側的「D」縫線則是口袋，即便不見顯眼的Logo點綴，仍是Delvaux具有辨識度的符碼元素。而翻轉到底部則會發現獨特的鏤空打孔設計，迎合柔滑輪廓營造簡約魅力。

關鍵字：

包開箱, Gucci, Blondie, 手袋, 70年代, 音樂

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