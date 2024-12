包開箱／朴圭瑛示範Gucci新Blondie包！復古雙G標誌再現70年代魅力

記者鮑璿安/台北報導

Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸,這股巨大的70年代復古影響力正在蔓延,相信已經聽見不少品牌愛好者的歡呼,創意總監Sabato De Sarno將標誌性的雙G標誌重新解讀,注入現代流行視角,為品牌再創巔峰之作。





▲Gucci經典Blondie手袋終於在2025早春系列宣告回歸。(圖/品牌提供)





▲(依序)Davika Hoorne(Mai)、朴圭瑛演繹Blondie。(圖/品牌提供)

Sabato De Sarno上任之後,並沒有破格帶來一大票嶄新包袋,而是選擇不斷強化品牌精神,迎來的是更傳統經典的Gucci美學,他喚醒了於1970年代早期推出的Gucci Blondie,相隔50年後,Blondie在2025早春秀之中以不同材質全新演繹。Sabato De Sarno所操刀的版本運用了托斯卡納皮革、麂皮或帆布的異材質款式,更為活潑亮眼,擁有立體浮雕Interlocking G標誌和圓弧曲線,在馬鞍包的立體造型加持下,以迷人的設計語彙打造強烈記憶點。品牌大使女星Davika Hoorne(Mai)、朴圭瑛也都拎上,演繹熱烈而性感的酒紅色造型。





▲雙G Logo致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字縮寫,形成倒立相扣的圓圈結構,點綴在包身中央。(圖/品牌提供)

▲GUCCI Blondie老花迷你肩背包。NT$94,500。(圖/品牌提供)





▲GUCCI Blondie酒紅色相機包,NT$94,500。(圖/品牌提供)







▲GUCCI Blondie麂皮墨綠色肩背包M號,NT$126,000。(圖/品牌提供)

Gucci Blondie的核心要素莫過於中央的雙G Logo,致敬品牌創辦人Guccio Gucci名字的縮寫,形成倒立相扣的圓圈結構,點綴在包身中央,部分款式則搭配上手把,帶出品牌強而有力的馬術文化,形成濃濃的復古意涵。配色方面也有革新,同時換上了新Gucci時代代表性的「Ancora」酒紅色,迷人之中帶點慵懶個性,也提供焦糖色、黑色皮革,繼續訴說著Sabato的流行經典。

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」,龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。(圖/品牌提供)

Sabato也特別找來龐克樂團「Blondie」的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款,作為搖滾傳奇的她,出鏡「倫敦永駐We Will Always Have London」為主軸的形象照,由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡,塑造出強烈的電影感氛圍,彷佛順著最親密的視角,捕捉下迷人身影,不光展現了不同世代的音樂影響力,也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

看更多話題包款

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立,被譽為比利時的國寶品牌,更是世界上最古老的奢華皮具世家,自1908年誕生首個皮革手袋le Princesse以來,品牌憑藉工坊傳統工藝,融合創新設計傳承,讓旗下包款始終是低調奢華的代名詞,像是The Brillant、The Tempête、The Pin都擁有廣大愛好者。

▲Pin系列擁有簡約俐落的外型,初誕生於1972年,靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格 。(圖/品牌提供)

Pin系列擁有簡約俐落的外型,初誕生於1972年,靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格,手袋設計借鑒當地毛驢飼料袋的巧妙結構,彰顯十足的療癒感。Pin系列標誌性的弧形底部、柔和曲線,令人聯想起淺笑的嘴角, 與旗下最經典的Brillant系列有異曲同工之妙,而外側的「D」縫線則是口袋,即便不見顯眼的Logo點綴,仍是Delvaux具有辨識度的符碼元素。而翻轉到底部則會發現獨特的鏤空打孔設計,迎合柔滑輪廓營造簡約魅力。