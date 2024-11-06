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試開箱／氣墊粉餅也走「末日廢土風」　灰粉色包裝盡顯優雅氣質

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

精品氣墊不僅包裝很時髦，妝感更是體現出質感，不需要什麼技巧，就可以打造出很完美的底妝，而且控油、持妝都很在線，不用疊加過多的單品，就能亮麗一整天，以下就分享近期三款氣墊粉餅，是年末派對最重要的美肌神器。

＃ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉餅－沙丘玫棕皮革，售價3,500元

armani。（圖／記者李薇攝）

ARMANI,DOLCE & GABBANA,GUCCI,氣墊粉餅,粉底,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

近年末日廢土風質感很受到時尚界喜愛，宛如大地本身自帶色調的裸土、裸粉，氣質又優雅，走在時髦尖端的ARMANI也在2024年為完美絲絨持久氣墊粉餅，打造全新的沙丘玫棕皮革粉盒，以秋冬秀場Cipria中獨特粉棕色布料為主，打造出玫瑰花瓣輕落於無垠細沙的情境，寧靜沉穩。

＃DOLCE & GABBANA 天生美膚玫瑰水光氣墊粉餅，售價2,500元

ARMANI,DOLCE & GABBANA,GUCCI,氣墊粉餅,粉底,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

總以華麗性感設計征服時尚圈的DOLCE & GABBANA，在全新的美妝系列，也賦予開放自由的義大利靈魂，精緻黑色皮革上大寫金色LOGO，展現出黑與金時髦的對比態度，氣墊粉餅蘊含義大利玫瑰精萃與菸鹼醯胺，上妝同時可以帶來養膚效果，超強的水光感以及遮瑕度，既可以呈現出原生膚質之美，又能完美隱藏瑕疵。

＃GUCCI 絲潤氣墊粉底

ARMANI,DOLCE & GABBANA,GUCCI,氣墊粉餅,粉底,底妝,彩妝。（圖／品牌提供）

過去GUCCI的彩妝大多都在精品專賣店內銷售，終於在今年10月登陸SOGO台北忠孝館，想要試妝、玩色的粉絲，都可以在這邊獲得專業彩妝師的服務，其中，絕美的肉粉色絲潤氣墊粉底，印上復古感的獅子圖騰，裡面妝感具有遮瑕度又不會過於粉感，可以打造出細膩溫柔的偽素顏膚況。

關鍵字：

ARMANI, DOLCE & GABBANA, GUCCI, 氣墊粉餅, 粉底, 底妝, 彩妝

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