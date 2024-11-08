fb ig video ETtoday search mobile

小腹凸「身體再瘦也沒用」　4招跟它說掰掰

>

▲▼「5個小習慣」幫你剷除惱人小腹 。（圖／Unsplash）

▲身體瘦小腹卻很大，需要注意內臟脂肪的數值。（圖／Pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人看起來身材標準，卻有凸出的小腹，其實小腹會突出，很可能是因為「內臟脂肪」堆積導致，其實內臟脂肪有保護人體臟器的功能，但若發展「過多」則會有健康問題，在外觀而言也會有突出的小腹，若是身材標準或偏瘦，但肚子總是減不下來，可試試4種方法來找回平小腹。

脂肪是人體需要存在的成分，而因為飲食習慣與現代生活的改變，導致許多人在身體累積過量的脂肪成分，脂肪分為皮下脂肪與內臟脂肪2種，內臟旁的脂肪過多會產生某些健康問題，包括高血壓、心臟病、癡呆症和癌症等。

即便是看起來是瘦子，也可能面臨內臟脂肪過多的狀況，建議可測量腰圍，來初步判斷內臟脂肪是否過量，女性腰圍大於35吋，男性大於40吋就要注意，且可從外表稍加判斷，胖大腿或臀部比「只胖腹部」的狀態更好。

若覺得自己小腹過大，可能就是內臟脂肪過高，建議可用4種方式來降低脂肪含量，讓身體恢復平小腹。

▲▼跑步,慢跑,運動,跑者。（圖／翻攝自pixabay）

▲運動能降低整體體脂肪，也能讓情緒更平靜。（圖／Pixabay）

運動習慣
運動不僅可消除皮下脂肪，內臟脂肪也能降低，甚至延緩生成內臟脂肪，每週4天，每次持續半小時的有氧運動，研究可減少內臟脂肪，例如跑步、快走、舞蹈等；或是每週3天每次30分鐘的溫和運動，也能幫助保持內臟脂肪的數值。

高纖飲食
飲食是較為消極的解決方式，除非是整體有計畫性的飲食控制與減重，降低全身體脂肪數值的狀況，當然內臟脂肪也會減低，而每天增加10公克以上的可溶性纖維，從蘋果、燕麥、花椰菜、高麗菜等，會產生比較少的內臟脂肪。

▲飲料、減肥、蔬菜、檸檬、咖啡。（圖／pixabay）

▲飲酒也會增加內臟脂肪，形成脂肪肝。（圖／Pixabay）

充足睡眠
讓身體充分的休息，讓代謝系統更有活力，也能讓內臟脂肪的增加獲得控制，建議每天至少睡滿6至7小時，不要少於5小時，或睡眠時間超過8小時。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲充足與不過久的睡眠，會讓精神更好。（圖／Unsplash）

排遣壓力
現在人生活匆忙，時常累積不少壓力，然而壓力會造成脂肪增加，主要是因為很多人常透過亂吃紓壓，尤其是慢性壓力則會造成更多問題，建議若壓力大需要發洩，最好養成用運動洩壓的習慣。

關鍵字：

健康, 內臟脂肪, 腰圍, 運動, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點

表面看不出「超難搞星座」Top 3 ！第一名堅持己見　地雷多到極點

避免穿緊身衣褲！營養師教你6招遠離胃食道逆流

避免穿緊身衣褲！營養師教你6招遠離胃食道逆流

超準！挑一款你最愛的水杯　測測你的脾氣有多壞？

超準！挑一款你最愛的水杯　測測你的脾氣有多壞？

李棟旭在浴室學年輕人拍照！43歲大叔太逆齡直接夢回20歲 小腹凸「身體再瘦也沒用」　4招跟它說掰掰 《地獄公使2》接替劉亞仁的是他！金聖喆其實私下很會穿 換季必學！小紅書超夯「水油水」保養法　乾紋、暗沉一次改善 5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲 話題跑鞋推薦！NB多彩柔軟Fresh Foam、adidas極致輕量款台灣限量開賣 桂綸鎂腹肌炸裂搶鏡　昆凌露香肩香奈兒酒會拼場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面