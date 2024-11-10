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雙子有機會偷吃當然吃！最容易「出軌星座TOP 5」公開

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▲▼最容易「出軌星座TOP 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲不經意的肢體接觸很容易讓感情破防。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

談戀愛就是一對一的忠誠關係，但是有的星座較抵抗不了誘惑，劈腿機率高，看看有那些星座上榜了？

#第5名 天蠍座

天蠍座外表看起來很冷，內心其實狂熱不羈，有時候常讓人摸不著頭緒，他們對待感情很專一，但是身體上卻很難專一，即便如此但天蠍也是有要求，追求身體歡愉的同時，精神上也要契合才行。

▲▼最容易「出軌星座TOP 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第4名 獅子座

獅子座有時候自視甚高，甚至挺看不起出軌的，對於身邊的另一半，多半是深思熟慮後的結果，因此要他們出軌有點難，但唯獨遇到更優秀的異性，會讓他燃起想征服的慾望。

#第3名 射手座

射手座個性開朗，喜歡廣結善緣，異性緣當然是好的不得了，對待愛情其實射手挺打而化之，遇到好的對象就把上一個換掉，有時候重疊也是不得已的事情。

▲▼最容易「出軌星座TOP 5」公開 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 雙子座

雙子座身邊不缺異性環繞，他們善於表現自己，很容易會引起別人的關注，如果有機會偷吃當然就會吃，因為都是別人主動的，他們只不過是配合而已。

#第1名 牡羊座

牡羊座做什麼事情都喜歡呼朋引伴且相當招人喜歡，雖然面對感情也沒有不忠誠，但是一些身體上的接觸並不是牡羊能守住的，出軌機率高，但是他認為兩人就是玩玩而已。

關鍵字：

星座, 劈腿, 誘惑, 忠誠, 感情

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