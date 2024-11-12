營養師：4種血型瘦身指南一次看　B型人要多吃動物性蛋白質

▲不同血型的瘦身也有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要瘦身原來和血型有關，不同血型原來有不同的減肥方式，營養師高敏敏分享，「美國自然療法Peter J.D’Adamo醫師」研究的血型療法，針對不同血型調整飲食和運動，可以讓減脂更順利。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#A型

飲食方面： 多吃蔬果、選擇植物性蛋白質（蔬果、豆類、豆製品、五穀雜糧）

運動方面：瑜伽 、伸展

A型人的胃酸分泌較差，不易消化脂肪含量高的肉類，但是對於分解纖維、碳水的消化能力比較好，而A型人的腎上腺皮質醇分泌量較高，也較容易累積壓力，因此建議比較靜態且幫助放鬆平緩情緒的運動。

#B型

飲食方面：少吃澱粉、多吃動物性蛋白質（肉類、海鮮、乳製品）

運動方面：有氧運動

B型人免疫力較好、消化系統較好，分解肉類和蛋白質的酵素較多，若吃過多澱粉或玉米，容易降低代謝能力、使血糖飆高堆積脂肪，運動則可以選擇有氧的慢跑、跳繩等等，幫助預防體脂堆積。

#AB型

飲食方面：少吃刺激食物、多吃蔬果、豆類/豆製品、海鮮

運動方面：綜合型運動

AB型是A型和B型的混合，因此分解食物的能力介於A型、B型之間，而消化系統比較敏感，建議少吃刺激食物、太辣的食物，也可以優先選擇植物性蛋白質，取代一部分的動物性蛋白質攝取，運動無論是動態有氧或是靜態的瑜伽都很適合。

#O型

飲食方面：少吃澱粉、多吃高蛋白飲食、攝取好油、多補充蔬果、肉類、海鮮、omega-3

運動方面：重訓、有氧

O型人分解肉類蛋白質的酵素是其他血型的三倍多，也因為胃酸多，所以對肉食的消化能力極佳，建議多吃好油與充足蔬果，減少精緻澱粉的攝取，避免心血管疾病，而消化乳製品和豆類的能力也較弱，建議適量攝取即可，運動靜態或動態都可以交替安排。