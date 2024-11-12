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「擦在皮膚上的助眠器」台韓澳都被掃光！用過才懂無夢深眠、睡到遲到有多爽

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代生活步調緊湊，加上經濟壓力龐大，很多人晚上都有失眠問題，甚至是沒有睡眠品質，花了時間休息卻沒有好好養精蓄銳的感覺，最近就有不少網友分享多款好眠小物，用了「無夢深眠」難怪專櫃都被掃光。

＃LUSH 甜睡時光鎂鹽按摩芭，售價570元

LUSH,ilapothecary,英草社,Aromatherapy Associates,睡眠,助眠,保養。（圖／品牌提供）

最近在Threads上爆紅的LUSH甜睡時光鎂鹽按摩芭，被網友封為「擦在皮膚上的助眠器」，在睡前塗抹在酸痛的部位，看似肥皂的膏狀會因膚溫融化成身體保養油，稍微推抹吸收，「睡眠品質變超級好，無夢深眠」，貼文一分享之後，迅速在網路傳開，不僅台灣專櫃被搶到沒貨，連韓國、澳洲都被掃貨，超級狂。

＃ilapothecary英草社 No.28紫晶鎂夢好眠浴鹽，售價2680元

LUSH,ilapothecary,英草社,Aromatherapy Associates,睡眠,助眠,保養。（圖／品牌提供）

英草社的紫晶鎂夢好眠浴鹽一直都是口碑回購好物，試過一次就會念念不忘的放鬆感，是很多愛美人私藏的好物，來自英國100%的純天然品牌，絕不使用Paraben類、丙二醇、乙醇胺等化學防腐劑，透過可以深層助眠的鎂鹽搭配安息香、岩蘭草、琥珀以及紫水晶萃取，可以幫助內在深層舒壓。

＃Aromatherapy Associates 晚間舒緩沐浴油，售價540元

LUSH,ilapothecary,英草社,Aromatherapy Associates,睡眠,助眠,保養。（圖／品牌提供）

創辦人師承英國白金漢宮御用芳療師的芳香療法，研發出極具療癒的Aromatherapy Associates，運用天然植物精油配方，賦予心靈所需要的能量，其中，晚間舒緩沐浴油一直都專業美妝產業人士愛用狂推的好物，可以在睡前搭配泡澡使用，滋養肌膚同時帶來深度睡眠，用過的人都會怕，因為「隔天上班會遲到」。

關鍵字：

LUSH, ilapothecary, 英草社, Aromatherapy Associates, 睡眠, 助眠, 保養

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