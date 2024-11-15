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Jennie新曲美翻！5款MV髮型　層次中長髮、慵懶羊毛捲秋冬預感爆火

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文／美人圈

BLACKPINK成員Jennie新曲《Mantra》正式上線，夾帶超狂人氣，影片上線不到1小時就突破百萬觀看！這次睽違一年推出Solo單曲，Jennie不僅一連換上5套超美造型，連髮型變化度都超高，絕對會成為接下來的流行趨勢，這次BEAUTY美人圈就整理她在〈Mantra〉MV中的髮型、加碼過去她曾帶起的髮型趨勢，想要換個新髮型的話、一定要參考起來。

Jennie新曲《Mantra》MV介紹

《Mantra》是Jennie自立門戶後的首支個人單曲，MV正式上線後不到1小時就突破百萬觀看，可見高人氣依舊不減！Jennie透過《Mantra》重新定義「何謂漂亮女生」，以慵懶的嗓音唱出女孩的自我魅力，不僅一連換上5套造型，搭配的髮型與妝容更是出彩。

Jennie新曲《Mantra》髮型推薦

波浪捲

《Mantra》MV第一套造型就是甜美浪漫的波浪捲，搭配一身白色的泡泡袖、澎裙，既復古又甜美，是今年大紅的「Blokette芭蕾運動風」！這款髮型捲度集中在耳下，側分的瀏海小細節就是搭配髮夾，不僅更有造型感之外，還有拉長臉型、顯瘦的效果。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Youtube、IG）

▲Jennie新曲《Mantra》MV第一套造型就是甜美浪漫的波浪捲。（圖／Youtube／JENNIE，下同）

齊瀏海層次髮

第二套金髮女郎的造型更加火辣，連身迷你裙性感又嫵媚，搭配髮型是較為隨性的層次中長髮，且層次打得很高，給人相當輕盈的感覺，自然的撥亂就有鬆弛感、相當隨性，齊瀏海加強可甜可辣的造型感，而且顯得頭包臉，修飾效果超強。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Youtube、IG）

金色長直髮

Jennie先前出席時裝周時已經曝光過的金色長直髮造型，這次也出現在《Mantra》MV裡！長直髮最怕有厚重的感覺，但是Jennie這款在髮尾剪出層次、搭配亮眼的金髮髮色，讓沉重的長髮多了輕盈感，中分的瀏海視覺上縮視覺感極強，是一款極具個性感的髮型。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Youtube、IG）

齊瀏海黑長直

這款齊瀏海黑長直跟Jennie之前化身美少女戰士、拍攝香水品牌Tambburins形象影片時的髮型是同款！黑長直搭配齊瀏海真的給人一種娃娃感，搭配顯眼的眼下腮紅，性感又帶點病嬌感、相當有氛圍，甜美又有個性。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Youtube、IG）

慵懶羊毛捲

最後一款髮型就是慵懶又鬆弛的羊毛捲，Jennie這身造型真的復古又火辣！羊毛捲每年秋冬一定會超火，這次捲度更加細碎，會有種原生自然捲的感覺，一頭羊毛捲不僅造型感十足，而且慵懶隨性，絕對要搶先筆記。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Youtube、IG）

粉色人魚捲髮

最後還有一款沒有在《Mantra》MV中登場的隱藏版髮型，就是這款Teaser畫報中的粉色人魚捲！人魚捲是一款垂直線條的捲度，捲度從髮根開始做出蓬鬆感，在保留層次的髮尾拉出弧度，用手輕輕撥亂反而有種隨性慵懶的氛圍，搭配甜美的粉色髮色，相當甜美又帶有個性感，還可以弱化臉型稜角感，顯得隨性自然！

▲Jennie 。（圖／翻攝自Youtube、IG）

▲Jennie在Teaser畫報換上粉色人魚捲。（圖／IG@jennierubyjane）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Jennie, 髮型

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