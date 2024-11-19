朴信惠、孫藝真升格人母狀態更好！四位韓星女神凍齡保養習慣公開

文／美人圈

相信不少人近期開追朴信惠新劇《來自地獄的法官》都再度被她的美貌給震懾，完全不敢相信私下的她早已升格當媽！其實多數職場媽咪產後肌膚狀況都會大不如前，不只是因為疲於工作和照顧孩子，加上年紀增長膠原蛋白會加速流失，導致氣色很差、還面臨鬆垮和紋路困擾，整個人瞬間老十歲。 但本篇要介紹的幾位韓星，不僅升格人母狀態更好，緊緻彈潤的臉蛋絲毫不輸少女，鏡頭前還不見一條皺紋，究竟她們的「凍齡保養秘訣」是什麼，一起看下去吧。

▲（左）朴信惠、（右）韓佳人。（圖／IG@ssinz7、IG@hangaingagari）

朴信惠凍齡保養秘訣：紅豆水、南瓜水和薄荷水消水腫

朴信惠過去在節目中就透露自己屬於易水腫體質，尤其是早晨剛起床，她會選擇喝有利於消水腫的飲品！紅豆水有助於腸胃消化，促進排毒和利尿；南瓜水含有維生素A和膳食纖維能提高免疫力、減少便秘問題。薄荷水則具有清涼和舒緩的效果，可以減少脹氣和消化不良的情況，讓消化系統運作更加順暢。

▲朴信惠。（圖／IG@ssinz7）

韓佳人凍齡保養秘訣：多喝溫開水

有著韓國國民初戀、韓國最美天然美女之稱的演員「韓佳人」今年42歲依然碾壓一票少女的保養秘訣其實超簡單，那就是每天多喝溫開水！韓佳人自曝每天起床第一件事就是先喝一杯溫水，餐前也會先喝水墊胃，減緩飢餓感。喝溫水不僅能助排毒，充足的水分攝取亦有助於維持肌膚彈性和光澤，減少乾燥和皺紋的出現。

▲韓佳人與老公延政勳。（圖／IG@hangaingagari）

孫藝真凍齡保養秘訣：重視毛孔清潔、溫毛巾熱敷

「孫仙」的封號絕非浪得虛名，出道至今20年依然保持完美凍齡的孫藝真也分享自己私下相當注重「清潔」！重視毛孔管理的她，卸妝後會用溫熱毛巾熱敷約1分鐘加速角質軟化，再搭配按摩溫和去角質，確保肌膚每一處都能徹底清潔乾淨，同時也預防毛孔變粗大。此外，她還有一道自創獨門美白妙招「檸檬水洗臉法」，把檸檬切片放在冰水中約10至15分鐘，再用浸泡過檸檬的水來洗臉，讓肌膚吸收維他命C。

▲孫藝真。（圖／IG@yejinhand）

全智賢凍齡保養秘訣：自行DIY面膜

說到凍齡女神以及韓國最美媽咪代表，全智賢肯定榜上有名！她的保養秘訣就是自行DIY面膜，把檸檬汁、紅酒和爽膚水混合在一起浸泡在面膜紙上。檸檬內有維生素C能抑制黑色素生成，有助於減少色斑和暗沉，同時有助於平衡油脂分泌，減少粉刺和痘痘的生成。紅酒則含有抗氧化劑，有助減少皮膚衰老和皺紋的形成。但這個自製面膜並非適合每個女生的膚質，使用前請先謹慎考慮皮膚狀況。

▲全智賢。（圖／IG@ieumhashtag_official）

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