雙北人氣超夯日式咖哩推薦！六間必收藏　搭配半熟蛋簡直絕配

文／MENU美食誌

你吃咖哩是拌還是不拌派呢？小編幫你整理雙北超人氣濃郁日式咖哩一次給你，這六間快收藏！

佐藤咖哩

台北市大安區

位在六張犁捷運站附近超濃郁日式咖哩，推薦牛肉咖哩，肉質超軟嫩，白飯粒粒分明，拌入咖哩也不失口感，搭配半熟蛋簡直絕配！

▲佐藤咖哩。（圖／美食客渡楓 提供）

小仺館 Cafe & Rice

台北市大安區

招牌必點就是外觀長的像蛋糕的半熟蛋乾咖哩，他們家的咖哩醬皆添加日本辣油，增添一層香氣及清爽圓潤微微辣感！推薦奶油雞肉咖哩，軟嫩不柴大塊無骨雞肉搭配微微奶油香氣特製咖哩醬，香氣迷人又很開胃下飯，這道是咖哩與飯各裝ㄧ碟。內用附味噌湯及手工漬物是微酸清爽脆口蘿蔔片，很開胃又解膩，也可以續一次，推薦給喜愛咖哩的你。

▲小仺館 Cafe & Rice。（圖／莉莉吃起來提供）

通庵熟成咖喱

全台分店

每份定食都包括味噌湯、醃蘿蔔和半顆炸溏心蛋。咖哩中加入了洋蔥、大蔥和特製辣油，整體搭配清爽可口，店內使用熟成咖哩搭配台灣越光米，白飯的軟硬度恰到好處，拌上咖哩後依然保持良好的口感。如果不夠飽，味噌湯和白飯都可以免費續，超佛心。

▲通庵熟成咖喱。（圖／HY掃雷日記提供）

野營咖哩Kyanpu Curry

新北市淡水區

主打露營風主題很有特色很好拍，販售的咖哩皆為日式微辣口味，可調整辣度。點咖哩皆有附贈一杯紅茶或綠茶。推薦野營男子漢咖哩飯，是店內的超人氣咖哩之一，內有牛、雞、豬都可吃到，為中辣日式口味的咖哩，不吃牛的話可以換其他肉。野火骰子菲力牛肉炒野菜咖哩也是人氣品項，選用澳洲菲力牛肉，搭配洋蔥馬鈴薯、紅蘿蔔、茴香、羅勒、豆蔻等日式配方製作而成。

▲野營咖哩Kyanpu Curry。（圖／藍小米的日常食旅提供）

艷紅酒咖哩

新北市永和區

位在新北永和巷弄一間以紅酒香料作為咖哩醬基底的超復古咖哩店！從裝潢的相片牆到桌椅、從食物到器皿，都散發出古色古香的舒適氛圍！咖哩的主食配料走的是現炸的炸物、都非常讚！！炸功真的超厲害，保留食材原本的水分，表皮微微的酥脆美味。內用還有附黃金蛋、檸檬梅蘋果作為開胃菜、米醋和風菜絲以及茶水，外帶的話則是餐點折價。咖哩分成紅酒香料咖哩醬微辣及紅酒香料咖哩醬。

▲艷紅酒咖哩。（圖／食晴多雲偶陣雨提供）

烏哩Wuli

新北市永和區

整間店裝潢很可愛復古，日式黑咖哩有別於以往日式咖哩，推薦炸豬排黑咖哩＋乳酪絲，豬排大塊又酥脆肉質紮實，更加濃郁有層次！

▲烏哩Wuli。（圖／Jeremy以食為天提供）

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