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Jennie公開每天「冷水泡澡法」釋放壓力　4優點放鬆肌肉更好睡

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跟著BLACKPINK Jennie學2分30秒的「冷水泡澡法」Cold Plunging釋放壓力、睡好覺、放鬆肌肉，維持好身材！

▲Jennie公開自己的冷水泡澡法習慣。（圖／Jennie IG）

圖文／CTWANT

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie的生活方式常常成為粉絲們模仿的對象。最近她在接受VOGUE雜誌美國版採訪的時候深度地聊到自己的冷水泡澡法（英文叫做：Cold Plunging）習慣，也成為大家關注的焦點。

到底什麼是Cold Plunging？Cold Plunging簡單來說就是泡冰水，是將身體浸入低溫的水中，通常是10度以下的冰水。這種方式可以通過冷卻身體來促進血液循環、提升免疫力，還能夠帶來放鬆效果。許多運動員、藝人和健康專家都喜歡利用Cold Plunging來達到身心的放鬆與修復。

Jennie說：「在韓國，桑拿文化非常盛行，所以我每天都會去桑拿。之後立即進行冷跳對我來說是很自然的事情。」她說：「當我第一次練習冷水泡澡的時候，我驚訝發現，我身體的痠痛、緊繃感消失了，也許是因為第一次，我的心情也立馬得到提升，整個人的情緒得到釋放的感覺。」對Jennie來說，這似乎對身體就像是一個重製按鈕般，每天不到五分鐘，透過冷水浸泡，就能讓自己紓解壓力、改善循環！

「我設定了兩分三十秒的鬧鐘！」她說。 當鬧鐘響起，我還能忍受這種寒冷時，我告訴自己，看看今天我能堅持多久。她說自己每天都會挑戰抵抗寒冷的冰水幾分鐘，這裡加五秒、那裡加十秒！漸漸的身體就適應了這種冷的疼痛，漸漸地妳會為自己感到自豪！起身後的Jennie會做幾次深呼吸，用毛巾包住自己，就像跳完一場勝利之舞！

她說自己每天這樣做完，感覺精力充沛，感覺自己準備好要出發了，這樣的冷水運動讓她放鬆了平時緊繃的肌肉，整個人都很鬆！

以專家的角度來說，Cold Plunging具有以下的優點：

1. 促進血液循環

 冷水會使血管收縮，當人離開冰水時，血管擴張，加速血液循環，將更多的氧氣和營養物質輸送到身體各個部位，有助於加速身體的恢復。

2.減少肌肉疼痛

對於經常運動的人來說，Cold Plunging有助於減少運動後的肌肉酸痛，因為冷水可以減輕肌肉發炎，讓身體快速恢復，這也是為什麼很多運動員喜愛這個方法的原因。

3.減輕壓力

冷水對於精神上的影響也不可忽視。Cold Plunging可以促使腎上腺素和多巴胺等荷爾蒙的分泌，從而提升心情、減少壓力。這就是為什麼Jennie也常透過冷水浸泡來放鬆身心、釋放壓力。

4.改善睡眠質量

冷水浸泡能幫助身體放鬆，降低體溫，這對於提升睡眠質量有幫助。尤其是在晚上進行冷水浸泡，會讓人感到平靜。

到底如何進行Cold Plunging？ Jennie的泡冰水方式並不複雜，但需要注意一些細節。通常可以在冷水池中進行，也可以在家中使用冰水浴或冷水淋浴。剛開始的話，可以從短時間的冷水淋浴開始，慢慢適應後再進行更長時間的浸泡。以下是一些基本步驟：

1. 設定合適的水溫冰水的溫度通常在10度以下，初學者可以先從12到15度開始，隨後逐漸降低溫度。

2. 控制時間：剛開始可以從30秒到1分鐘的冷水浸泡開始，隨著身體適應後逐漸延長到3分鐘左右。不要一開始就待太久，以免身體無法承受。

3. 專注呼吸：冷水浸泡時，專注於呼吸可以幫助身體放鬆，也更容易適應冰冷的水溫。

4. 循序漸進：Cold Plunging需要時間來適應，切勿急於求成，循序漸進是最佳的方法。不過，要記住每個人的體質不同，建議在專業指導下進行。

當然泡完澡後，小編也建議你要擦一些身體乳，或搭配療癒型的沐浴商品讓自己開啟一整天或是結束一天的疲累！

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L’OCCITANE 奇幻之旅康果乳油木限量系列。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE奇幻之旅康果乳油木限量系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, Jennie, 冷水泡澡法, Cold Plunging

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