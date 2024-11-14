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精品香水下殺1.3折、到手價只要百元！時間、地點、必買一篇看完

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

鋒恩國際暨法意企業即將在11月20日至22日舉辦「香水暨美妝聯合特賣會」，許多精品香水下殺最低1.3折起，滿2000元即可刷卡，消費滿3300元起，即可獲得多重滿額好禮，總價值達萬元，買越多送越多，以下也搶先分享三款超優惠價格的質感香水，通通都是百元價，非常殺。

＃CHOPARD 愛在蕭邦淡香精，30ml，原價2300元、優惠價450元

▲CHOPARD,FERRAGAMO,dunhill,香水,鋒恩,特賣會。（圖／品牌提供）

CHOPARD蕭邦在珠寶腕表領域赫赫有名，雖然在香水上不是話題焦點，但如有機會一品味道，會愛上其精緻品味與優雅感，可以說是香水界的「隱藏寶藏」，這一支經典的愛在蕭邦以土耳其大馬士革玫瑰為主題，細膩豐富層次的層層花瓣，真的展現出玫瑰耀眼絢麗的粉色浪漫。

＃FERRAGAMO AMO女性淡香精，100ml，原價4100元、優惠價600元

▲CHOPARD,FERRAGAMO,dunhill,香水,鋒恩,特賣會。（圖／品牌提供）

義大利精品品牌FERRAGAMO具有簡約大氣的質感，以女性追求自我、獨立的宣言設計，是一款木質花香調的單品，由義大利苦酒、黑醋栗和迷迭香打造前味，中調由茉莉花、瑪黛萃取和大黃帶出溫暖的女人味，最後由塔西堤白香草、龍涎香和檀香呈現木質調尾韻。

＃dunhill 極速男性淡香精，100ml，原價3550元、優惠價900元

▲CHOPARD,FERRAGAMO,dunhill,香水,鋒恩,特賣會。（圖／品牌提供）

dunhill總是給人硬派、帥氣的形象，這一支極速男性淡香精，明亮陽光的佛手柑、葡萄柚帶出清新沁爽的前調，橙花、薰衣草、胡椒展現出溫柔內斂的氣質，檀木、香根草、麝香更增添溫潤感，使用過後的網友更封它是「平價版香奈兒」蔚藍，男女都會喜歡的一支香味。

【特賣會資訊】

時間：2024年11月20日（三）～2024年11月22日（五）10:00～19:00
地點：台北市松江路158號9樓之3（鋒恩國際/法意企業有限公司）
資訊：滿2,000元可刷卡、滿3,300起即贈好禮，活動現場進行人數管制，部分為即期或盒損，數量有限，售完為止

關鍵字：

CHOPARD, FERRAGAMO, dunhill, 香水, 鋒恩, 特賣會

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