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6格零廢色、低飽和消腫眼影　年末跑趴必備彩盤

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

年末是派對的季節，很多人在周末都會參加各種狂歡活動，當然妝容絕不能馬虎，最近就有不少厲害多色的彩妝，不僅質地細緻服貼，顏色也絕美實用。

＃MAKE UP FOR EVER 藝術大師高調玩色眼影盤，售價1500元

MAKE UP FOR EVER,sisley,NARS,眼影,彩盤,彩妝,。（圖／品牌提供）

法國專業彩妝MAKE UP FOR EVER向來可以滿足各種不同妝容需求，這次以秋日巴黎為靈感，推出高奢巴黎、流金日落、靜謐暮光、微醺芭蕾4種不同的色選，每一盤6格相近色系搭配，有霧面或是珠光質地，可以勾勒出優雅又晶亮的眼神妝容，根本就是零廢色眼盤。

＃sisley 植物光感眼影晶露，售價1650元

MAKE UP FOR EVER,sisley,NARS,眼影,彩盤,彩妝,。（圖／品牌提供）

 喜歡服貼細緻的眼妝，sisley植物光感眼影晶露是首選，這次推出全新3款新色，包含：金色調典雅醇金、奶茶棕銀河星座、莓果色閃耀紫玫，可以單用或是混搭，打造出細緻又具有質感的光彩亮澤，而且液狀的質地親膚服貼，可以創造出宛如天生的漸層陰影。

＃NARS 4色眼彩盤，售價1850元

MAKE UP FOR EVER,sisley,NARS,眼影,彩盤,彩妝,。（圖／品牌提供）

隨著近年淡顏的妝容當道，不過度強調每一個部位的彩度，而是用色彩修飾出完美立體的五官，其中，NARS全新推出的4色眼彩盤#KOH RONG採用低飽和度的大地色組成，不僅可以當作眼影，更是很好的臉部消腫色，用來加強輪廓的立體度，迅速打造骨相美。

關鍵字：

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