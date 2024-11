6格零廢色、低飽和消腫眼影　年末跑趴必備彩盤

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

年末是派對的季節,很多人在周末都會參加各種狂歡活動,當然妝容絕不能馬虎,最近就有不少厲害多色的彩妝,不僅質地細緻服貼,顏色也絕美實用。

#MAKE UP FOR EVER 藝術大師高調玩色眼影盤,售價1500元

法國專業彩妝MAKE UP FOR EVER向來可以滿足各種不同妝容需求,這次以秋日巴黎為靈感,推出高奢巴黎、流金日落、靜謐暮光、微醺芭蕾4種不同的色選,每一盤6格相近色系搭配,有霧面或是珠光質地,可以勾勒出優雅又晶亮的眼神妝容,根本就是零廢色眼盤。

#sisley 植物光感眼影晶露,售價1650元



喜歡服貼細緻的眼妝,sisley植物光感眼影晶露是首選,這次推出全新3款新色,包含:金色調典雅醇金、奶茶棕銀河星座、莓果色閃耀紫玫,可以單用或是混搭,打造出細緻又具有質感的光彩亮澤,而且液狀的質地親膚服貼,可以創造出宛如天生的漸層陰影。

#NARS 4色眼彩盤,售價1850元



隨著近年淡顏的妝容當道,不過度強調每一個部位的彩度,而是用色彩修飾出完美立體的五官,其中,NARS全新推出的4色眼彩盤#KOH RONG採用低飽和度的大地色組成,不僅可以當作眼影,更是很好的臉部消腫色,用來加強輪廓的立體度,迅速打造骨相美。