台灣不紅但國外超火的實力派美妝！大獎拿到手軟是基本　明星、彩妝師都愛用

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝的使用感受，往往需要靠著口耳相傳，建立起喜歡與信任，以下就分享台灣不紅、但是國外超火的幾款美妝產品，不少都是在國外被搶購一空，或是拿下各種排行榜冠軍，實力超強。

＃Drunk Elephant醉象 多胜肽緊緻抗老霜，50ml、售價2350元

在2012年於美國加州成立的保養品牌Drunk Elephant醉象，原本只是創辦人Tiffany Masterson想解決自我肌膚問題，所研發出來的品牌，堅持不添加6大可能帶給肌膚負面影響的成分，包括：矽靈、化學防曬成分、十二烷基硫酸鈉（合成洗劑）、香氛色素等，堅持純淨保養，沒想到上市立刻爆紅，連好萊塢女星Jennifer Aniston、美國樂壇小天后Selena Gomez都愛用，其中，多胜肽緊緻抗老霜更是橫掃各大美容獎項，熱賣排行第一的單品。

＃LOVE LINER 隨心所慾超防水極細眼線液筆，售價650元

LOVE LINER登陸台灣近10年，一直都是默默耕耘開架市場，較少大規模宣傳以及投放廣告，但卻用超防水抗汗的「匠人級」實力，讓每一個用過的人都無法回頭，尤其是台灣天氣更考驗眼妝暈染脫落問題，竟然通通扛得住，難怪在日本@COSME排行榜一直都是人氣高居不下的品牌，甚至連專櫃眼線液都無法超越的穩固寶座，多年霸榜就算了，連日本彩妝大師河北裕介的自創品牌&be都要跟它合作聯名，可見真的厲害。而河北裕介在業界不僅是日本女星御用化妝師，包括長澤雅美、川口春奈、石原聰美、新垣結衣、橋本環奈都曾跟他合作過，更流傳著「被他畫過才算是當紅名人」的說法，地位不容小覷。

＃Maison Margiela 慵懶週末淡香水，100ml、售價5600元

1988年在法國巴黎創立的Maison Margiela以前衛怪誕的設計，成為時尚人士的潮流單品，其忍者鞋、雲朵包都是標誌性作品，雖然服裝設計擁有豐厚的歷史背景，但Replica香水系列是在2012年才誕生，總共10支具有代表性的氣味，慵懶週末淡香水在日本特別受到歡迎，有著柔軟舒適陽光照射棉被的純淨氣息，讓它2021年到2023年連續拿下日本@COSME所有品項最熱賣冠軍，最後更直接進入殿堂賞，人氣超高。

＃CAUDALIE 葡萄蔓極緻亮白精華液，30ml、售價2100元



眾所周知，法國擁有成熟的葡萄酒釀造技術，同時也是很棒的葡萄產區，其中，波爾多更被譽為「世界葡萄酒之都」，創辦人Mathilde在家族經營的史密斯拉菲特酒莊中，發現葡萄籽蘊含豐富的抗氧化力，因此，發展享譽全球的護膚品牌，在1997年憑藉葡萄籽活性爽膚水，成為人人必備的美膚單品，更是旅人到法國必搶的藥妝聖品，近年，隨著煥白肌膚的需求增加，2005年從葡萄蔓萃取打造的亮白精華液人氣漸長，直至今日更成為繼葡萄水之後，最具人氣的保養單品。

＃ORBIS 瞬效護髮精華液，140g、售價460元



隨著時代的進步，免沖洗護髮成為很多女性省時的養護步驟，其中，2011年初登場的瞬效護髮精華液有別於髮油設計，採取宛如牛奶般的輕透精華，使用到髮絲完全不會有油膩感，同時又可以展現出柔順絲滑的光澤，並且在2022年、2023年從眾多護髮產品中脫穎而出，連續兩年拿下最佳護髮產品冠軍。

＃uka 舒活頭皮按摩刷（硬）－黑，售價680元

從日本東京沙龍起家的uka，憑藉超越10年的專業美髮經驗，提供亞洲人最適合的解決方案，不僅洗髮露是經典熱賣單品，最近在推出的舒活頭皮按摩刷，更是一砲而紅，秉持職人精神製作的矽膠按摩刷，可以深入頭皮清潔，簡約的蝴蝶造型既是品牌LOGO，更符合一個手掌大小，使用起來非常順手，難怪上市就被搶光，尤其是黑色偏硬的款式，更是在日本開架通路一顆難求，要買只能憑運氣。