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試開箱／華麗給滿的雙色眼影！珠光色＋霧面色打造優雅層次感眼妝

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、品牌提供

年末派對有許多華麗閃耀的彩妝單品，不僅包裝與妝感都美到不行，質地更是細緻又服貼，擁有它們簡直是人生最大幸福，立刻看看哪一件還沒擁有。

＃香緹卡 金奢花園限量雙色眼彩盒，售價2500元

▲香緹卡,BOBBI BROWN,SUQQU,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲香緹卡,BOBBI BROWN,SUQQU,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

很注重環境動物保護的香緹卡在彩妝上，總是秉持著優雅與質感，2024年末再度推出金奢花園限量雙色眼彩盒，灰色、粉裸以及大地三種雙格的配色，輕鬆簡單就可以完成深邃的眼妝效果，一格霧面、一格亮澤設計，即使是不會畫眼妝的人，也可以輕鬆疊搭出法式鬆弛感眼妝，透過不同質地展現出深邃層次。

＃BOBBI BROWN 璀璨星光雙色眼彩組，售價2000元

▲香緹卡,BOBBI BROWN,SUQQU,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

BOBBI BROWN的珠光粉質一向都是出了名的細緻，大顆珠光在光線下營造的閃爍光芒，不容易飛粉的親膚性，一直穩居眼影界不敗地位，這次推出的雙色眼影不僅是實用的灰棕或是金棕色，都是很好上手的搭配，整套買下來還有睫毛膏與眼線膠筆，等於眼妝一組完成，非常方便。

＃SUQQU 晶采眼頰盤，售價3400元

▲香緹卡,BOBBI BROWN,SUQQU,彩妝,試開箱,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

將冬日白雪覆蓋的寧靜與燈火交織的景致，濃縮在全新的眼頰盤之中，晶瑩璀璨的雪花宛如化成碎片灑進眼影彩盤之中，一盤偏灰冷調、一盤偏粉暖色的搭配，不管任何膚色都可以輕鬆駕馭，超級服貼的霜狀粉質，可以顯色也可以微光，是日常或是派對都很實搭的一盤。

關鍵字：

香緹卡, BOBBI BROWN, SUQQU, 彩妝, 試開箱

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