看似胡亂穿！不按牌理出牌的穿搭是時尚趨勢　穿衣哲學用自己的方式定義

圖文/鏡週刊

什麼是上半身,而什麼又是下半身?打破上下與正反的宇宙規則,沒有絕對意義及本質的時候,什麼都可以成為意義與本質,拿出勇氣解構這個世界吧!

穿搭顛倒勇

如同顛倒世界,徹底推翻身體結構與規範,不按牌理出牌的方式,是否更令人眼睛一亮?

流俗打叉叉

從不被定義,隨心所欲地圍裹自己的身體,將褲管當成掛脖,妳的褲子也可以是我的上衣。

▲紫色靴型褲 NT$71,000 by PRADA;墨綠色寬版長褲 NT$70,000 by LOEWE。

任性哲學系

當所有人在討論穿衣的哲學時,我擁有自己的哲學,不墨守成規、不被束縛。一件襯衫,是披肩、是帽子還是脖圍,也許每個人都有自己的答案。

▲灰色直條紋襯衫 價格店洽 by BALENCIAGA;印花皮革襯衫 價格店洽 by BOTTEGA VENETA;黃色漸層圖案裙NT$150,800 by BOTTEGA VENETA;天空藍窄版絲巾 NT$16,800 by GUCCI。

規矩我來定

當包包不再只有裝東西的功能,它們可以是衣服、是裝飾品、是符號、是象徵,它的意義,由妳定義。

▲黑色緊身衣 價格店洽 by BALENCIAGA;黑色褲子 NT$71,000 by PRADA ;(左上)黑色logo開關鍊包 價格店洽 by BALENCIAGA;(右上)棕色拼接翻羊毛提包 NT$98,000 by PRADA;編織掛繩 NT$28,000 by PRADA ;(下)復古金屬黑色包包 NT$105,000 by MIU MIU;鵝黃色流蘇吊飾 NT$14,000 by MIU MIU。

框架能吃嗎

我從不覺得自己任性,只是活得隨心所欲,世間的規範與框架於我如浮雲,正面、反面永遠不會有標準答案,就算是穿襯衫,也是如此。

▲黑色襯衫 NT$34,700 by BOTEGA VENETA;棕色格紋裙 價格店洽 by BALENCIAGA;深綠色方頭高跟鞋 NT$41,000 by LOEWE;金色項鍊 NT$85,400 by GUCCI;棕色格紋流蘇圍巾 價格店洽 by BALENCIAGA;銀色logo戒指 價格店洽 by LOEWE。

