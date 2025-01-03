李珠珢球場上5個經典髮型　貓耳、雙馬尾萌翻不愧是「人間AI」

▲韓國啦啦隊女神李珠珢。（圖／取自0724.32 IG）

圖文／CTWANT

有韓國啦啦隊女神之稱的李珠珢因「三振舞」爆紅，台灣粉絲也瘋狂敲碗希望有球隊能與李珠珢合作，雖一直都沒有傳出新聞但眼尖的粉絲發現李珠珢最近將IG帳號「my._.chuuu」改為「0724.32」（生日與背號），還加上自己的中文姓名「李珠珢」，更被瘋傳絕對是要來台灣了讓球迷都超興奮，而她170公分身材加上精緻外貌與白皙肌膚也被稱為「人間AI」，趕快來看看女神球場上的經典髮型都有哪些？

▲李珠珢傳將來台灣發展，IG帳號更改名稱並加上中文姓名。（圖／取自0724.32 IG）



李珠珢經典貓耳朵髮型

就算不是用貓耳朵編髮，李珠珢有時候也會戴上貓耳髮箍來增添造型感，貓耳髮型自帶萌萌氛圍讓粉絲原地融化，尤其李珠珢為了讓造型更加搶眼還會加上紅色蝴蝶結緞帶。

▲李珠珢貓耳髮型。（圖／取自0724.32 IG）



李珠珢經典雙馬尾

身為髮量富翁的李珠珢也很喜歡經典雙馬尾髮型，尤其她及腰長髮在舞動的時候，雙馬尾也會跟著擺動可愛感加倍，當然雙馬尾髮型還要搭配空氣感瀏海更對味。

▲李珠珢也很喜歡雙馬尾髮型。（圖／取自0724.32 IG）



李珠珢經典雙丸子頭

日系又清爽感的雙丸子頭跟李珠珢也十分搭配，李珠珢會在耳際線拉出幾撮髮絲看起來更加比較有隨性感，另外就是後腦勺的部分要拉出「蓬鬆弧度」，如果整個貼頭皮就沒有那麼可愛啦！

▲李珠珢雙丸子頭。（圖／取自0724.32 IG）



李珠珢經典公主頭

公主頭髮型讓李珠珢看起來非常有氣質，加上她茶棕的髮色更襯托出白皙膚色，讓李珠珢就像漫畫裡走出來的人物一樣美到不真實，在打理公主頭的時候可學李珠珢一樣先用電捲棒捲出大波浪的彎度再撥散就會很好看，也可以再加個蝴蝶結髮夾。

▲公主頭髮型讓李珠珢就像漫畫裡走出來的人物一樣美到不真實。（圖／取自0724.32 IG）



李珠珢經典盤髮

本身條件就極佳的李珠珢，即使是無瀏海的高盤髮髮型也難掩她的美麗，而且臉部線條看起來更為俐落，但要注意額頭兩側的髮絲不要再往後梳，直接順順的塞到耳後，這樣才會讓額頭有變窄的視覺效果，臉型也會更好看喔！

▲李珠珢高盤髮髮型。（圖／取自0724.32 IG）

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