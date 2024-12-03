Jisoo手捧DIOR香水要價43萬仍熱賣　嬌蘭典藏版四葉瓶比特斯拉還貴

▲比特斯拉還貴的頂級香水最貴要價快172萬，Jisoo手上拿的那瓶居然要43萬，貴婦隨便擦一瓶乳霜要快六萬！（圖／取自JISOO IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

頂級香氛保養品市場到底有多大？看到嬌蘭一瓶香水要價台幣快172萬，居然比一台特斯拉車還貴，就知道這世界有多瘋狂！而前陣子，我們的Dior小公主Jisoo在IG曬出的那瓶Miss Dior，小編一查，居然要價43萬，比一個HERMES包還貴也跌破大家眼鏡！重點是台灣這瓶香水已經賣到剩幾瓶，就知道藏家有多愛了！styletc小編帶你一探頂級美妝品的奢華世界！

1.要價43萬！Dior迪奧香精奢華訂製珍藏版

還記得Jisoo在她的IG開箱Miss Dior的手工刺繡蝴蝶結限量版香水瓶？這款以法國巴黎蒙田大道30號的迪奧畫廊中一件Miss Dior創作的花卉刺繡作品為靈感，以刺繡花園為主題，訂製出最新手工香水，綁上手工刺繡蝴蝶結，並同樣以全手工的刺繡工藝設計出超級精緻奢華的限量手工訂製手提箱，簡直是無比的尊貴與獨一無二，全球限量150瓶，台灣也有被分配到，但實在賣得速度太快，目前台灣只剩下四瓶，一瓶要價43萬，藏家想收藏要快！

▲Dior迪奧香精奢華訂製珍藏版一瓶要價43萬。（圖／取自JISOO IG）

2.要價快172萬的嬌蘭典藏版四葉瓶

香水世家品牌嬌蘭每年都會邀請頂尖藝術家重新詮釋過去的經典香氛瓶。2024年，嬌蘭攜手南韓畫家李禹煥（Lee Ufan），打造出全新限量典藏版「四葉瓶」（Flacon Quadrilobé），全球只有限量21件！

▲南韓畫家李禹煥與嬌蘭調香師Delphine Jelk兩人攜手打造這件嗅覺藝術作品「Souvenir d’Orchidée」。 （圖／品牌提供）

李禹煥與嬌蘭調香師Delphine Jelk兩人攜手為這款珍稀香氛塑造輪廓，這件嗅覺藝術作品圍繞著山脈、蘭花、如水晶般的純粹、礦物世界與岩石展開。而外裝上，它是一款純陶瓷製的香氛瓶，這款稀世之作出自法國瓷器世家Maison Bernardaud之手，內容香氣蘊含了獨特的花香調香氛，由李禹煥與嬌蘭調香師Delphine Jelk兩人攜手打造的這件嗅覺藝術作品­「Souvenir d’Orchidée」，讓你感受世紀之香，一款水生與麝香花香調香氛，喚起了空氣的純淨，鳶尾花和麝香以脂粉質感包裹著整個香氣組成，讓人想起蘭花的溫柔和岩石的堅強力量，全球只有21件。

▲GUERLAIN嬌蘭典藏版四葉瓶全球限量21件，50,000€，約台幣171萬5000元。 （圖／品牌提供）

3.要價3萬5千多！LOEWE x LLADRÓ雅緻限定合作香氛系列

LOEWE攜手西班牙國寶級瓷藝品牌「LLADRÓ雅緻」推出了限定合作香氛系列作品，展現兩個品牌的強項，精心打造花系列香水的全新感官創作！

▲手工雕琢的瓷質花朵瓶蓋實在太精緻到不可思議。（圖／品牌提供）

特別精選LOEWE彩虹植物學香氛系列中的三款經典之作，封裝於別具一格的方形瓶身内，並搭配手工雕琢的瓷質花朵瓶蓋，這些花朵的瓷質花瓣，可以看出其精湛的手工藝全程手工製作與上色，打造花朵邊緣柔和且呈現鋸齒狀的細節度，將古典美學與自然的雕塑藝術完美融合，每一件作品都是獨一無二的藝術品，讓三朵花附著在香水瓶身上變得栩栩如生，有如花瓶上插了新鮮的美麗鮮花般。而LOEWE創意總監Jonathan Anderson則為LOEWE彩虹植物學香氛系列設計了標誌性方形瓶身，讓兩大品牌碰撞出最靈動的火花。

LOEWE自然之水淡香精配以粉色花朵、001女士淡香精則以純白花朵點綴、而之水晶瑩露珠女士淡香精則搭配藍色花朵。每款香水全球限量上市只有600瓶，以致敬西班亞傳統、精湛的手工藝歷史和品牌對自然的喜愛！

▲LOEWE x LLADRÓ雅緻限定合作香氛系列，包括LOEWE 自然之水淡香精 x LLADRÓ 100ml／35,020元；LOEWE 001 女士淡香精 x LLADRÓ 100ml／35,020元；LOEWE 之水晶瑩露珠女士淡香精 x LLADRÓ 100ml／35,020元。 （圖／品牌提供）

4.一瓶要價快6萬的頂級系列：迪奧生命之源臻金醇萃系列臻金醇萃乳霜和迪奧生命之源臻金醇萃精華

迪奧Dior推出全新《迪奧生命之源 臻金醇萃系列》，這個系列早在2010年首度低調推出，因為產地和珍稀成分的關係，因此特定時節才能採收，每年限量生產，其珍貴指數超高，不是有錢就買得到，因此通常都要先預訂！今年全系列升級，將頂級奢華達到最高境界，成分是來自法國波爾多南方的依肯酒莊葡萄菌種，這個酒莊也是凌駕法國5大酒莊之上，不僅釀造出絕代佳釀，更蘊藏著無與倫比的賦活能量。

▲迪奧Dior推出全新《迪奧生命之源 臻金醇萃系列》，全系列一套買下來五個品項快18萬。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

迪奧美妍科學家透過三十餘年的研究，從依肯葡萄中發掘出御齡秘鑰。2024年全新《迪奧生命之源臻金醇萃系列》上市，絕對是頂級貴婦的最佳首選！

首推要價快六萬的迪奧生命之源臻金醇萃精華和臻金醇萃乳霜，黃金般的豐潤質地，搭配超好吸收的關鍵力道，讓人一擦上忍不住讚嘆難怪這麼貴，因為實在太奢華又有感，難怪這個系列從2010年就默默熱賣到現在，沒先預訂還買不到！

▲蘊含依肯酒莊珍稀葡萄藤蔓萃取，貴婦們超愛。Dior迪奧生命之源極致金萃精華30ml／56,500元，填裝瓶48,000元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

▲乳霜有分適合一般型和豐潤型，成分含依肯莊園珍稀葡萄藤蔓萃取之「依肯貴腐菌」活性分子及「依肯樹液金萃」精華，凝煉青春因子「SOD」。Dior迪奧生命之源臻金醇萃乳霜（一般型、豐潤型）／56,500元，填裝瓶48,000元。（圖／黃筱婷攝）

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