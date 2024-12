年末派對狂歡不能脫妝卡粉！櫻花妹掃貨「冠軍定妝」出蘋果紅茶香

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

脫妝卡粉可以說是女生最害怕聽到的關鍵字,秋冬季節不僅肌膚乾燥脫皮難上妝,出油之後更是融化得更快,簡直慘到家,以下這三大持妝好物已經是粉絲口耳相傳的必備好物,成膜快又能牢牢鎖住妝容,不想出現惱人妝容,這幾款絕對要收。

#KOSE 美顏定格持妝噴霧PLUS-香蘋伯爵,售價360元

櫻花妹都實測愛用的美顏定格持妝噴霧,在日本是熱銷第一名的單品,超強鎖妝力不僅用過回不去,超強保濕力更是能讓妝容持續水感不收乾,這次更推出「蘋果紅茶」香味的保濕款,淡淡的茶香搭配蘋果的香甜氣息,簡直是秋冬最療癒的定妝噴霧。

#MAKE UP FOR EVER 超光肌活氧定妝噴霧,售價1100元

彩妝玩色大師MAKE UP FOR EVER向來能賦予愛美女性無限創意,之前就已經全面更新的「活氧水」超光肌活氧定妝噴霧,噴頭更細膩、水份更保濕,最適合秋冬乾燥又需要持妝的季節,蘊含越橘、蘆薈、玻尿酸等天然保濕成分,迅速可以為肌膚保濕鎖水,同時定格妝容。

#1028 Dew Block!超保濕維他命C定妝噴霧,售價350元

1028今年開始強勁推出眾多價格親民又超好用的單品,其中,本來就很受到喜愛的定妝噴霧再度推出煥白款,添加維他命 C、B3、傳明酸等成分,簡直就是夜貓子的最愛,帶妝同時注入白皙營養,掃除暗沉蠟黃之外,更能讓精緻的妝容維持一整天完美。