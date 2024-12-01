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年末派對狂歡不能脫妝卡粉！櫻花妹掃貨「冠軍定妝」出蘋果紅茶香

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

脫妝卡粉可以說是女生最害怕聽到的關鍵字，秋冬季節不僅肌膚乾燥脫皮難上妝，出油之後更是融化得更快，簡直慘到家，以下這三大持妝好物已經是粉絲口耳相傳的必備好物，成膜快又能牢牢鎖住妝容，不想出現惱人妝容，這幾款絕對要收。

＃KOSE 美顏定格持妝噴霧PLUS－香蘋伯爵，售價360元

KOSE,MAKE UP FOR EVER,1028,彩妝,保養,定妝噴霧,。（圖／品牌提供）

櫻花妹都實測愛用的美顏定格持妝噴霧，在日本是熱銷第一名的單品，超強鎖妝力不僅用過回不去，超強保濕力更是能讓妝容持續水感不收乾，這次更推出「蘋果紅茶」香味的保濕款，淡淡的茶香搭配蘋果的香甜氣息，簡直是秋冬最療癒的定妝噴霧。

＃MAKE UP FOR EVER 超光肌活氧定妝噴霧，售價1100元

KOSE,MAKE UP FOR EVER,1028,彩妝,保養,定妝噴霧,。（圖／品牌提供）

彩妝玩色大師MAKE UP FOR EVER向來能賦予愛美女性無限創意，之前就已經全面更新的「活氧水」超光肌活氧定妝噴霧，噴頭更細膩、水份更保濕，最適合秋冬乾燥又需要持妝的季節，蘊含越橘、蘆薈、玻尿酸等天然保濕成分，迅速可以為肌膚保濕鎖水，同時定格妝容。

＃1028 Dew Block!超保濕維他命C定妝噴霧，售價350元

KOSE,MAKE UP FOR EVER,1028,彩妝,保養,定妝噴霧,。（圖／品牌提供）

1028今年開始強勁推出眾多價格親民又超好用的單品，其中，本來就很受到喜愛的定妝噴霧再度推出煥白款，添加維他命 C、B3、傳明酸等成分，簡直就是夜貓子的最愛，帶妝同時注入白皙營養，掃除暗沉蠟黃之外，更能讓精緻的妝容維持一整天完美。

關鍵字：

KOSE, MAKE UP FOR EVER, 1028, 彩妝, 保養, 定妝噴霧

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