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安格斯12星座一周運勢12／2～12／8　雙子請選擇坦白、射手谷底翻身

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

就算牡羊座擁有滿滿的豆腐心，但刀子口一說話就是會出口成傷！水逆這周與牡羊座的人際擦邊，看似無傷大雅的對談卻很可能種下日後惡果，留意在人際應對上的措辭，避免無心中刺傷他人，製造出不利於己的小人物。感情運勢保持穩定，和伴侶適當的幽默互動能化解小摩擦，可以多展現屬於羊兒的可愛積極。

金牛 4.21～5.20

比起水逆帶來的影響，金牛座更要管控好自己一顆起伏不定、沒安全感的內心，這周對於財務特別敏感，不管表現得好還是不好，你都有心想要進行一波整理，這段時間投資要避免莫名追高殺低，錯失賺錢良機，凡事沉著一點會更佳。感情上有些起伏，單身者可在興趣活動中尋找志同道合的對象，有伴侶者務必避免情緒化溝通。

雙子 5.21～6.20

水逆落入雙子的七宮，就像是年末的運勢回馬槍，千萬別輕忽囉！特別是姻緣與人際上的挑戰開始有顯著增加，若能逆轉，好運就能持續到明年中旬。單身者近期對「一見鍾情」的莫名感覺要多一分冷靜，別輕易深陷過於殷勤的溫柔；有伴侶的雙子則建議用開誠布公的方式處理兩人之間的分歧，唇槍舌劍是無法有共識的喔！

巨蟹 6.21～7.21

與「人」有關的事物都成了巨蟹座年末的水逆考題，這周難度又有加劇的趨勢，面對某些的關係課題，與其陷入情緒，不如移轉注意力，或將心力放在「打掃與整理」上，無論是清理住處還是整理心情，整潔的環境和條理清晰的思緒都能為你帶來意想不到的平靜！感情上過去的回憶或未解的情結可能捲土重來，不過也是重新審視關係的好時機。

獅子 7.22～8.22

水逆發生在獅子座的第五宮，向來自負的獅子近期可能在愛情上吃下悶虧，而你也的確需要再經歷一些磨練才行！這段時間單身的你容易對新認識的人產生好感，但記住凡事要放慢腳步，別為了脫單就急於投入，避免陷入別有目的的複雜關係。有伴侶的獅子需注意維持良好溝通，不妨藉著一些輕鬆的約會來為感情增溫。

處女 8.23～9.22

財務與情感為這周處女座帶來了雙重影響。水逆之下過度緊繃緊張不但對事情沒幫助，還可能要面臨一些意外支出或投資損失，年底前面對高額支出與消費，務必要慎重管理，注意各種金錢流動與變化喔！感情方面，交往中的處女座得學習適度向對方表達自己的想法，設法讓彼此價值觀更靠近，而不是老是迎合對方委屈自己。

天秤 9.23～10.22

雖然「人際關係」對天秤來說向來都是送分題，不過水逆的破壞力不容小覷，這周更對你帶來不小的震盪，原本平和的社交圈可能因意見不合而出現裂縫。需謹慎表達立場，愈是親近的伴侶或情人，愈別失了基本的尊重，避免過於偏激的語氣。對情人也要多點包容，愈是斤斤計較愈可能把事情鬧到不可開交。

天蠍 10.23～11.22

俗話說錢能解決的事都是小事，不過年關將近，天蠍座對於這類「小事」可別老是抱著輕率的態度，就算你不計較，也會有人要跟你計較，特別是本周需留意意外支出或借款糾紛，避免這些俗氣的事傷筋錯骨。感情方面，與情人之間不同的價值觀產生心結，試著學會欣賞對方的優點與特別之處，將能讓關係更和諧。

射手 11.23～12.21

一邊是轉機、一邊是危機，在水逆與太陽一左一右的拉扯下，射手谷底翻身機會反而變多，不必被那些負能量綁架，運用你天生的樂觀積極，自然就能走出一條屬於你的路！特別是這周某些障礙看起來無解，但可能一個轉身、一件小事就能全數破解，不論是感情還是生活上的難關，沒有走到最後千萬別輕易投降喔！

摩羯 12.22～1.19

上周的考題延續到了這周，對摩羯來說人際的經營與互動就是你命運中的大魔王，不論你做的對或不對，後面永遠都有無數難題在等你，此時冷靜與理性是讓你輕輕躍過衝突的關鍵。然而，保持太多距離又可能讓你顯得疏離，特別在感情上單身者空窗狀態很可能又要持續，不過可以試著多主動關心身邊的人，某些新的友誼將能在年底為你注入新活力。

水瓶 1.20～2.18

不論水瓶座年齡為何，這周莫名「血氣方剛」的行徑倒是讓你顯得充滿積極與青春，身邊遇到什麼有的沒的都可能被人注意，也有機會成為正義魔人，就算想低調都有點難！存在感激增之下，對水瓶是隱憂也是機會，需避免在壓力下做出重要決策，感情上遇到有緣人則可以積極主動點，但也要避免過度用力，平衡是其中最大關鍵。

雙魚 2.19～3.20

雙魚這周情緒起伏加大，除了工作上面臨的挑戰與壓力，近期「內心」的考驗才正要上場，注意自己情緒上的起伏反應，同時避免過往回憶與標籤影響當下判斷。過度的猜疑與沒安全感，很可能形成感情上的負面破壞，得懂得坦誠溝通，感情上才能促進彼此了解。十宮的潛壓力很可能讓年底工作壓力劇增，試著轉換心情調整腳步，好好再撐一下唄！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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