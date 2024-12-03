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Timberland聯名大勢韓牌thisisneverthat！極簡絨面鞋、衛衣潮流進化

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記者鮑璿安／綜合報導

Timberland最鮮明的「踢不爛」黃靴終於擁有新面貌，這次攜手南韓潮流品牌thisisneverthat帶來全新進化的聯名系列，曝光了米色Heritage Moc toe GTX 中幫靴款以及大勢衛衣品項，兼具舒適度與街頭潮流感的造型，成為潮人的矚目焦點。

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲聯名鞋款Heritage Moc toe GTX 中幫靴款。（圖／品牌提供）

來自南韓的新銳品牌thisisneverthat相信許多人都不陌生，以美式街頭風格融合復古特色，旗下的帽T單品深受年輕世代喜愛，而去年12月，Timberland與thisisneverthat驚喜帶來首次聯名備受好評，這次則延續高熱度，再度獻上全新合作。以實穿主義的工裝為設計主軸重點，共有兩款主推單品，其中聯名鞋款Heritage Moc toe GTX 中幫靴款，以Timberland經典Moc toe工裝靴為藍本，極簡的米色絨面革裝點，並配備橡膠防滑鞋底和皮革鞋墊，性能和顏值都非常出眾。

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲▼ Timberland。（圖／品牌提供）

▲Timberland x thisisneverthat系列。（圖／品牌提供）

而秋冬時節衣櫥必不可少的拉鍊衛衣也正式登場，採用復古水洗藍灰色布料基調，繡有Timberland及thisisneverthat雙方品牌標識，是廣大潮粉們的頭號必收單品。

同時，南韓人氣品牌Matin Kim終於登台，在台北南西商圈正式開幕，成為品牌在台灣的第一間實體店面，Matin Kim創立於2018年，主理人Dein Kim擅長打造簡約時髦感而聞名，就連女團Twice成員Momo、少女時代潤娥都是品牌愛好者，因此成為不少民眾前往首爾旅遊時的必買品牌。經典配件單品如鍊條鐵牌包、水洗托特包、蝴蝶結肩背包，標誌性元素便是四方鐵牌，洋溢濃濃的女團Y2K風格而深受大眾喜愛。

關鍵字：

Timberland, thisisneverthat, 聯名, 街頭潮流, 實穿工裝

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