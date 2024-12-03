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(G)I-DLE宋雨琦東京美照連換3造型！拎Tory Burch亮片包露長腿超仙

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記者鮑璿安／綜合報導

女團(G)I-DLE成員宋雨琦日前剛成為Tory Burch包袋及鞋履系列代言人，隨著年末派對季到來，立刻為大家示範了假日系列的全新單品穿搭，她在日本東京拍攝一系列吸睛美照，換上3套甜美性感兼具的造型，現身街頭風格搶眼，同款的Tory Burch行頭十分勸敗。

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲女團(G)I-DLE成員宋雨琦在日本拍攝美照 。（圖／品牌提供）

宋雨琦日前因工作前往日本進行拍攝，以東京鐵塔為背景，她身穿亮片針織洋裝，搭配Kira Clover 珍珠項鍊成為細節中的點綴，稍微隆重的造型彰顯出甜美和性感氣息。此外，她還換上保暖度十足的連帽羊毛大衣、嫘縈高領毛衣、撞色羽絨夾克，完全不覺得臃腫，配合T Monogram短裙露出一雙修長美腿，是穿搭新手們也能夠學習的多層次搭配，輕鬆演繹出品牌無拘時光。

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲▼ 宋雨琦 。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH 2024假日系列，Fleming 迷你亮片束口包 $24,900；Fleming 迷你羽毛束口包 $32,900；迷你Marshmallow 抓皺皮革手提包 $17,900；水晶芭蕾平底鞋 $14,900 。（圖／品牌提供）

品牌為派對季量身打造一系列全新單品，像是Fleming 迷你肩背包與Kira 包款，分别飾以羽毛、亮片等氛圍感裝飾，配以褶皺金屬質感皮，百搭且亮麗誘人。喜歡平底鞋的女孩們，則不能夠錯過Crystal 芭蕾舞鞋，裝點了水晶元素格外搶眼；而標誌性的雙T 型扣飾巧妙置於Double T Buckle 系列鞋款之上，既有都會氣息又不失率性。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI品牌大使韓星宋雨琦看秀。（圖／品牌提供）

宋雨琦擁有歌手、詞曲創作者、舞者和音樂製作人等多重身分，也身兼FENDI品牌形象大使，是名副其實的時尚寵兒，她在今年二月出席FENDI 2024-25秋冬女裝系列大秀，當時身穿一身不規則剪裁的高領紅裙現身，手拿Peekaboo I See U編織包，造型十分完整，鏡頭中也能夠透出她的白皙肌膚光澤，在秀場亮相格外亮眼，讓粉絲們見證她的百變魅力。

關鍵字：

(G)I-DLE, ToryBurch, 假日穿搭, 代言人, 韓國女團

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