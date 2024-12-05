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不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累

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星座,愛情,戀愛,經濟。（圖／netflixkr IG）

▲防備心超高星座Top 3 。（圖／翻攝netflixkr IG）

記者鮑璿安／台北報導

人與人之間難免存在著距離，但是要知道有些人天生防備心就高人一等，處處敏感多疑，在人際交往時始終有著保護色，很難被攻破，以下就揭曉防備心超高星座Top 3 ！

Top 3 處女座

處女座為人處世的第一守則就是謹慎，他們通常會對周遭的人事物保持高度警覺，以確保一切都處於良好狀態，所以自然讓他們在交友過程中產生戒心，雖然看似和誰都能社交，但是處女卻沒把對方當成自己真正的朋友，不輕易相信任何人。

Top 2 天蠍座

天蠍座防備他人的時候也不會放過自己，簡單來說他們是個相當機敏的星座，對於自己和身邊人的情勢都有非常敏感的觸覺，這讓他們很容易受到情緒波動，早早就把很多事看透了，因此天蠍習慣把秘密藏在心底，對交際設下許多考驗和防線，誰也無法攻破。

Top 1 摩羯座

摩羯座不會在第一時間就相信任何人，他們傾向於謹慎評估風險，並在行動之前仔細考慮各種可能性，這也源於他們自身缺乏安全感，或許是曾經受過傷，導致摩羯不斷加強防備心，在任何場合下都會採取質疑和保留的態度，也避免讓自己一下被人看穿，所以總是存在堅硬的保護殼，不交心是他們的永久準則。

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關鍵字：

星座, 天蠍座, 運勢, 處女座, 摩羯座

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