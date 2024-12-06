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最社恐三大星座！TOP 1會交際是假象　實則一點都沒有敞開心房

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

人是群體的動物，在生活上難免需要跟不熟的人相處，但是有些人面對這樣的場合，卻很難像是平常一樣展現自己的優點，以下就分享最社恐的三大星座，看看你有沒有上榜。

星座,占卜,友情,。（圖／ＩＧ）

TOP 3：水瓶座

水瓶座在個性來說，一直都是獨樹一格的存在，他們只要真心就會對對方付出所有，但是也很怕遇到沒有善意的人，所以他們會開始形成自己的小圈圈，不參與任何社交活消耗精力，加上他們常常懶得解釋自己的狀況，聊得來的人本就不多，最後乾脆封閉自己，不要社交了。

星座,占卜,友情,。（圖／ＩＧ）

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座的人是一種安全感極度缺乏的個性，但是他們出身的月份靠近獅子座，某種程度來說也是沾染了相近的個性，在很多狀況都比較強勢、喜歡有主導權，這兩種個性合而為一的結果，就是他們對於感興趣的事情，社交能力一極棒，但是若遇到不喜歡或是對自己不友好的人，就會立刻龜縮起來。

星座,占卜,友情,。（圖／ＩＧ）

TOP 1：雙魚座

雙魚座的人感覺好像在社交上沒有任何問題，但其實那只是表象給人的感覺，他們與身邊的人交際是無法打開內心分享真正的想法，因為他們很沒有安全感，害怕受傷、無法保護自己，所以習慣性地逃避問題，但是又怕別人指指點點，所以只好應付社交來減少更多的麻煩。

關鍵字：

星座, 占卜, 友情

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