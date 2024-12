記者鮑璿安/綜合報導

知名夾心餅乾品牌OREO是不少大人小孩的最愛,咬下一口夾心餅乾十分療癒,不過大家肯定也遇過餅乾碎掉的情況,品牌最近就推出名為「金繼膏」(Kintsugi) 的奶油膠水,據說能夠修補破碎餅乾,好吃又好玩引發熱議。





▲OREO以日本傳統金繼技藝為靈感,推出創新產品「金繼膏」(Kintsugi) 。(圖/翻攝自官網)

OREO以日本傳統金繼技藝為靈感,推出創新產品「金繼膏」(Kintsugi),是一款專為修補破碎餅乾而設計的奶油膠水,為餅乾碎裂的窘境找到解決辦法,這款外型酷似強力膠的條狀膠水,成分與OREO原味餅乾內餡相近,能黏合破碎的餅乾,就像是在拼圖一樣,讓它們快速恢復完整。

更令人驚喜的是,即使沒有需要修補的餅乾,「金繼膏」也能直接食用,其味道與OREO最經典的奶油內餡一樣,讓許多網友躍躍欲試。OREO甚至表示:「破掉的OREO比完整的更好吃(A broken OREO is even more delicious)」,充分展現了「金繼」哲學中,將瑕疵轉化為獨特美感的精神,也為食用增添了一絲趣味。