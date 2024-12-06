fb ig video ETtoday search mobile

一張抽象圖你先看到什麼？測試最近精神狀態超準

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

心裡所想的事情常常會影響到你看待各種細節的角度，當然也能反映出你現在的精神狀態，以下這個心理測驗可以發現你最近的狀況，做過的人都覺得超準。

Q：以下這張圖你第一眼看到什麼？

心理測驗,占卜,心情,。（圖／小紅書）

A.一盞南瓜鬼燈

B.手拉手跳舞的人

C.蝙蝠

D.骨盆X光片

A.一盞南瓜鬼燈

你最近處於神經緊張、情緒敏感的狀態，你對於某一件事情產生過度的關注，甚至到了神經質的狀況，即使這件事情已經過去，你的心仍然一直懸著，對於外界有一些風吹草動就會非常敏感，所以常常影響到你的判斷與決策，建議花點時間好好休息，把緊繃的神經放鬆。

B.手拉手跳舞的人

你最近感到很強烈的社交倦怠，前段時間的你會有很多聚會，需要在各種形形色色人之間穿梭，應對各種不同的情境與狀況，即使是個性比較外向的人，也會感到疲倦，最好的方式就是放掉一些不重要的活動，讓自己有獨處充電的時間，保持生活的節奏。

C.蝙蝠

最近的你很棒，感受到生活充實與幸福的感覺，狀態非常平和向上，既不會覺得生活無聊、也不會過於忙碌，一切都是恰到好處，也因為心態開闊，最近想要做什麼，很容易就會成功，身心可以達到很好的整合性，甚至對未來有更多想法，是規劃目標很棒的時機。

D.骨盆X光片

你近期的狀況就是不斷在期待一個結果，很可能是工作或是生活上的事情，你希望可以快點有個好的收尾，但也因此操之過急，甚至會讓心情感到焦慮，但很多狀況是需要時間醞釀，才有機會造就完美的結局，你個性有點太急，偶爾讓自己轉移一下焦點或是學會放鬆是很好的方法。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實「內心狀態」

最社恐三大星座！TOP 1會交際是假象　實則一點都沒有敞開心房

最社恐三大星座！TOP 1會交際是假象　實則一點都沒有敞開心房

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

年紀越大越有魅力星座Top 3 ！第一名桃花來得晚　內在更吸引人

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿 不願意相信任何人星座Top 3！第一名防備心最強　讓自己活得很累 神準心測一張圖看「自戀程度」！秒曝潛藏個性　希望他人崇拜你 Oreo破天荒推「奶油膠水」修補碎掉的餅乾！擠在裂縫爆漿更好吃 IU使用色號公開！「仙女潤唇膏」一抹天生好氣色 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 UNIQLO台灣車輪餅托特包必收！Gap雙面羽絨衣、大學T一衣多穿超值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面