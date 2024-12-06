一張抽象圖你先看到什麼？測試最近精神狀態超準

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

心裡所想的事情常常會影響到你看待各種細節的角度，當然也能反映出你現在的精神狀態，以下這個心理測驗可以發現你最近的狀況，做過的人都覺得超準。

Q：以下這張圖你第一眼看到什麼？

A.一盞南瓜鬼燈

B.手拉手跳舞的人

C.蝙蝠

D.骨盆X光片

A.一盞南瓜鬼燈

你最近處於神經緊張、情緒敏感的狀態，你對於某一件事情產生過度的關注，甚至到了神經質的狀況，即使這件事情已經過去，你的心仍然一直懸著，對於外界有一些風吹草動就會非常敏感，所以常常影響到你的判斷與決策，建議花點時間好好休息，把緊繃的神經放鬆。

B.手拉手跳舞的人

你最近感到很強烈的社交倦怠，前段時間的你會有很多聚會，需要在各種形形色色人之間穿梭，應對各種不同的情境與狀況，即使是個性比較外向的人，也會感到疲倦，最好的方式就是放掉一些不重要的活動，讓自己有獨處充電的時間，保持生活的節奏。

C.蝙蝠

最近的你很棒，感受到生活充實與幸福的感覺，狀態非常平和向上，既不會覺得生活無聊、也不會過於忙碌，一切都是恰到好處，也因為心態開闊，最近想要做什麼，很容易就會成功，身心可以達到很好的整合性，甚至對未來有更多想法，是規劃目標很棒的時機。

D.骨盆X光片

你近期的狀況就是不斷在期待一個結果，很可能是工作或是生活上的事情，你希望可以快點有個好的收尾，但也因此操之過急，甚至會讓心情感到焦慮，但很多狀況是需要時間醞釀，才有機會造就完美的結局，你個性有點太急，偶爾讓自己轉移一下焦點或是學會放鬆是很好的方法。