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喉嚨不適必備！「5款食物」幫助潤喉化痰　早上一杯蜂蜜水正好

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▲▼「5款食物」幫助潤喉化痰。（圖／Unsplash、Pexels）

▲蜂蜜水可以幫助潤喉。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來氣溫驟降，就算沒感冒，喉嚨有時候有會覺得乾燥不適，這時候建議補充以下5種食物，幫助舒緩喉嚨，像是羅漢果不僅能潤喉，對於化痰也很有效果。

#蜂蜜

蜂蜜富含天然抗氧化物和抗菌成分，能抑制喉嚨炎症並減少細菌滋生。此外，蜂蜜有黏稠質地，能在喉嚨表面形成一層保護膜，減少摩擦和刺激感。建議可以以溫水沖成蜂蜜水，早晨或是睡前飲用都適合。

▲▼「5款食物」幫助潤喉化痰。（圖／Unsplash、Pexels）

#水梨

梨含有大量水分，能即時為喉嚨補充水分，減少乾燥感；其果膠與多酚物質可舒緩喉嚨刺激並具輕微抗炎效果。梨性涼，還具有清熱潤肺的功能，特別適合喉嚨乾燥或燥熱感。除了生吃，也可以加入冰糖燉煮梨，有助潤喉化痰。

#菊花茶

菊花富含黃酮類物質，具有抗炎、清熱和舒緩作用。對於因熱氣或喉嚨發炎引起的不適，菊花茶能提供清涼感，同時減輕腫痛。

▲▼「5款食物」幫助潤喉化痰。（圖／Unsplash、Pexels）

#木耳

木耳含有豐富的植物膠質和多醣，這些成分能夠滋潤喉嚨並修復黏膜表面。此外，木耳具有一定的清熱功能，建議可以涼拌或是搭配冰糖雪梨一起燉煮。

#羅漢果

羅漢果富含羅漢果苷，具有潤喉、化痰和抗氧化的作用，還能幫助減輕喉嚨的炎症與聲音嘶啞。羅漢果的涼性特別適合因熬夜或上火引起的喉嚨不適。建議將羅漢果壓碎沖泡成茶飲，或是與雪梨、百合一起燉煮，效果也不錯。

關鍵字：

冬季保健, 喉嚨乾燥, 食物推薦, 喉嚨不適, 新聞內容

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