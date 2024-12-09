fb ig video ETtoday search mobile

36.8萬元LOEWE「立體潛水艇包」是這樣做出來的！還有療癒倉鼠包過分可愛

>

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲立體的潛水艇包很有收藏價值，368,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

年末的節日與派對通常歡聲雷動，但也可以和LOEWE一樣，用小清新的童話感傳達自然的幸福。LOEWE再度與京都Suna Fujita陶藝社攜手推出新系列，剪羊毛製成的可愛倉鼠包像是引子，讓人好想一探所有設計，最近創意總監Jonathan Anderson更分享了潛水艇包的製作細節，立體如模型一般，從零件、皮革上的彩繪，每一處都精巧，這只包要價36.8萬元，不是沒有道理。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲倉鼠造型羊毛斜背包64,000元（左）、兔子造型鑰匙圈掛飾。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲Pebble Butket水桶包上有倉鼠圖案，81,000元。

Jonathan Anderson剛奪下2024英國時尚大獎（The Fashion Awards）的「年度設計師大獎」，今年滿40歲、2013年接掌LOEWE至今11年，「時尚金童」4個字放在他身上恰如其分，他為LOEWE樹立了另一番形象，設計天馬行空但絕不怪誕難消化，「獨特」這件事就像信手捻來，無需刻意或強調，很自然地發生在LOEWE的作品裡。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson。

讚揚世界各地工藝，也是Jonathan Anderson致力的一件事，2016年透過LOEWE基金會開啟了工藝獎，每年公開徵選，藉此挖掘與表揚全球各地具才華、有遠見與創新精神的藝術家，得主的獎金為5萬歐元（約170萬台幣），Jonathan Anderson認為：「工藝是LOEWE的精神，工藝的價值及重要性永不褪色。」

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲珠飾潛水艇圖案的Postal包，143,000元。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲兔子圖案Flamenco肩背手拿包，101,000元。

與京都Suna Fujita陶藝社的合作也是雙方工藝發展的新局，Suna Fujita由夫妻擋陶藝家藤田匠平與山野千里於2005年在京都創立，作品有一種童趣、溫暖的質樸魅力，以人物、動物為主角，圖案都小小的，更顯得細膩精緻，2023年底LOEWE與Suna Fujita首度攜手推出皮件，連BLACKPINK Lisa都愛上淺藍色、有企鵝與小朋友一起游泳圖案的小包，悠然的度假氣氛相當可愛。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲潛水艇包的細節很講究。

今年雙方再度聯袂，將來自深海、綠茵草地，甚至外太空的奇趣動物，通通變成包款、配件上的圖案，以皮革拼接、刺繡與釘珠等手法打造，充滿童趣又足見工藝。身價36萬元的立體潛水艇包，從塑形、包覆皮革、螺旋槳等組件的製作，到手工描繪出乘客們從小小圓窗裡探出頭，每一分寸都講究，才能完成。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲鯨魚圖案Puzzle包。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲Puzzle Fold XL小牛皮托特包91,000元（左）、刺繡帆布托特包75,000元（右）。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲章魚圖案Hammock包，109,000元。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲兔子圖案Amazona包123,000元（左）、Flamenco倉鼠圖案迷你肩背手拿包80,000元（右）。

用焦糖色剪羊毛製作的倉鼠包也是受矚目的焦點，有著毛茸茸的溫暖質感，療癒度與討喜度都超過滿分，想要低調一點，小兔子、八爪章魚，或是小小的人兒，都是節日裡最美好的陪伴，烏賊圍繞著Flamenco及Hammock手袋起舞、巨大的鯨魚滑過Puzzle和Pebble Bucket水桶包，至於獨特的海鰻圖案，連Suna Fujita都笑言：「可能是世界上第一次有人將海鰻設計在皮件上吧？」

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲各式各樣的小皮件。

▲LOEWE聖誕。（圖／品牌提供）

▲羊毛氈與小牛皮打造的可愛吊飾，各21,000元。

【更多聖誕系列】

MARC JACOBS
全新的星光熠熠系列顧名思義，在包包上有搶眼的星星圖案，黑白為主色很有力量，多款熱門手袋例如The Sack Bag、The Tote Bag托特包、The Snapshot相機包都在其中，背上就是耀眼巨星。

▲ MJ、MK聖誕 。（圖／品牌提供）

▲ MJ、MK聖誕 。（圖／品牌提供）

▲ MJ、MK聖誕 。（圖／品牌提供）

MICHAEL KORS
以金、銀為主題，MICHAEL KORS的聖誕充滿華麗歡樂氣氛，包括亮片短袖上衣、黑色水鑽長袖洋裝、品牌暢銷包款Lulu Bag和Colby Bag等，都洋溢節日光彩。

▲ MJ、MK聖誕 。（圖／品牌提供）

▲ MJ、MK聖誕 。（圖／品牌提供）

▲ MJ、MK聖誕 。（圖／品牌提供）

►Bottega Veneta變選物店！合作6間威尼斯工坊　拼圖、玻璃製品限定登場

►盤點5個法國質感小眾牌！Jennie私服曬可頌包、Polène是巴黎女人最愛

關鍵字：

LOEWE, Suna Fujita, Jonathan Anderson

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛 懶人有懶福三大星座！TOP 1用力經營人脈　私底下超鬆軟 年末必追！《影后》爆紅的四大原因　直搗人心的金句就是人生寫照 周杰倫演唱會服裝超大牌！DIOR量身打造「全球唯一」　外套＋俐落寬褲帥爆 中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌 你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開 Rosé現身紐約街頭下衣失蹤辣翻！學院風夾克搭高跟鞋掀最新流行

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面