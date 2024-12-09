36.8萬元LOEWE「立體潛水艇包」是這樣做出來的！還有療癒倉鼠包過分可愛

▲立體的潛水艇包很有收藏價值，368,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

年末的節日與派對通常歡聲雷動，但也可以和LOEWE一樣，用小清新的童話感傳達自然的幸福。LOEWE再度與京都Suna Fujita陶藝社攜手推出新系列，剪羊毛製成的可愛倉鼠包像是引子，讓人好想一探所有設計，最近創意總監Jonathan Anderson更分享了潛水艇包的製作細節，立體如模型一般，從零件、皮革上的彩繪，每一處都精巧，這只包要價36.8萬元，不是沒有道理。

▲倉鼠造型羊毛斜背包64,000元（左）、兔子造型鑰匙圈掛飾。





▲Pebble Butket水桶包上有倉鼠圖案，81,000元。

Jonathan Anderson剛奪下2024英國時尚大獎（The Fashion Awards）的「年度設計師大獎」，今年滿40歲、2013年接掌LOEWE至今11年，「時尚金童」4個字放在他身上恰如其分，他為LOEWE樹立了另一番形象，設計天馬行空但絕不怪誕難消化，「獨特」這件事就像信手捻來，無需刻意或強調，很自然地發生在LOEWE的作品裡。

▲LOEWE創意總監Jonathan Anderson。

讚揚世界各地工藝，也是Jonathan Anderson致力的一件事，2016年透過LOEWE基金會開啟了工藝獎，每年公開徵選，藉此挖掘與表揚全球各地具才華、有遠見與創新精神的藝術家，得主的獎金為5萬歐元（約170萬台幣），Jonathan Anderson認為：「工藝是LOEWE的精神，工藝的價值及重要性永不褪色。」

▲珠飾潛水艇圖案的Postal包，143,000元。





▲兔子圖案Flamenco肩背手拿包，101,000元。

與京都Suna Fujita陶藝社的合作也是雙方工藝發展的新局，Suna Fujita由夫妻擋陶藝家藤田匠平與山野千里於2005年在京都創立，作品有一種童趣、溫暖的質樸魅力，以人物、動物為主角，圖案都小小的，更顯得細膩精緻，2023年底LOEWE與Suna Fujita首度攜手推出皮件，連BLACKPINK Lisa都愛上淺藍色、有企鵝與小朋友一起游泳圖案的小包，悠然的度假氣氛相當可愛。

▲潛水艇包的細節很講究。

今年雙方再度聯袂，將來自深海、綠茵草地，甚至外太空的奇趣動物，通通變成包款、配件上的圖案，以皮革拼接、刺繡與釘珠等手法打造，充滿童趣又足見工藝。身價36萬元的立體潛水艇包，從塑形、包覆皮革、螺旋槳等組件的製作，到手工描繪出乘客們從小小圓窗裡探出頭，每一分寸都講究，才能完成。

▲鯨魚圖案Puzzle包。





▲Puzzle Fold XL小牛皮托特包91,000元（左）、刺繡帆布托特包75,000元（右）。





▲章魚圖案Hammock包，109,000元。





▲兔子圖案Amazona包123,000元（左）、Flamenco倉鼠圖案迷你肩背手拿包80,000元（右）。

用焦糖色剪羊毛製作的倉鼠包也是受矚目的焦點，有著毛茸茸的溫暖質感，療癒度與討喜度都超過滿分，想要低調一點，小兔子、八爪章魚，或是小小的人兒，都是節日裡最美好的陪伴，烏賊圍繞著Flamenco及Hammock手袋起舞、巨大的鯨魚滑過Puzzle和Pebble Bucket水桶包，至於獨特的海鰻圖案，連Suna Fujita都笑言：「可能是世界上第一次有人將海鰻設計在皮件上吧？」

▲各式各樣的小皮件。





▲羊毛氈與小牛皮打造的可愛吊飾，各21,000元。

【更多聖誕系列】

MARC JACOBS

全新的星光熠熠系列顧名思義，在包包上有搶眼的星星圖案，黑白為主色很有力量，多款熱門手袋例如The Sack Bag、The Tote Bag托特包、The Snapshot相機包都在其中，背上就是耀眼巨星。

MICHAEL KORS

以金、銀為主題，MICHAEL KORS的聖誕充滿華麗歡樂氣氛，包括亮片短袖上衣、黑色水鑽長袖洋裝、品牌暢銷包款Lulu Bag和Colby Bag等，都洋溢節日光彩。