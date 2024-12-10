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UNIQLO「四眼海綿寶寶」新聯名必搶！與潮牌CPFM打造人物帽T、玩偶

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記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO全新UT系列的合作對象終於曝光！這次輪到大人小孩都喜歡的超人氣動畫《海綿寶寶》，更融合了潮流品牌Cactus Plant Flea Market獨樹一幟的設計風格，讓經典角色海綿寶寶與派大星都變身招牌的「四眼」（double vision）圖案，三方合作超欠收藏！

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO攜手海綿寶寶與Cactus Plant Flea Market推出獨家聯名UT系列。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲海綿寶寶CPFM UT印花T恤、海綿寶寶CPFM UT休閒連帽上衣、童裝。（圖／品牌提供）

來自美國的設計品牌Cactus Plant Flea Market近年來有高熱度，品牌名直譯成中文有「仙人掌植物跳蚤市場」的含義，由Cynthia Lu所創立，以玩味的四眼設計走紅，更曾經與Nike、Stussy聯名，成為廣大潮流人士的收藏目標。品牌這次聯手UNIQLO共同翻玩《海綿寶寶》，將標誌性手繪風格融入這次的聯名之作，創意詮釋動畫中比奇堡（Bikini Bottom）的各式角色。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲CPFM UT帽子以及玩具同步登場。（圖／品牌提供）

系列涵蓋4款男女適穿的海綿寶寶CPFM UT印花T恤、海綿寶寶CPFM UT休閒連帽上衣，甚至還有CPFM UT帽子以及玩偶同步登場，不光百搭，動畫細節也都精緻呈現，簡直可愛度破表。於美國時間12／12（四）搶先開賣，12／13（五）起全球UNIQLO店舖與網路商店同步登場。

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲Gap 2024假日系列強調以自然色系打造多層次穿搭，營造更有質感的冬季造型 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲大學T一向是Gap的主打單品，本次呼應2024假日系列換上了復古的學院風圖騰 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲立領外套。（圖／品牌提供）

大學T一向是Gap的主打單品，本次呼應2024假日系列，一一換上了復古的學院風圖騰，讓大學T不再僅是單穿而已，可搭配休閒格紋襯衫，或是輕鬆披掛在羽絨外套上，讓視覺重點更加鮮明。這次也示範用長版羽絨外套搭配短版羽絨外套，形成外短內長的巧思組合，刷毛外套也可與長短版羽絨衣進行搭配；而雙面飛行員短版羽絨外套則打造出一衣多穿的高CP值穿搭。

關鍵字：

聯名, 海綿寶寶, CactusPlantFleaMarket, UT系列, 潮流

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