3款時尚美箱聖誕節下殺65折！現在買過年就能馬上用

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年很多人都要返鄉或是出國放鬆，以下就分享多款值得入手的行李箱，不僅可以做到完美收納，更能夠讓旅行輕鬆愜意。而且多個品牌都祭出優惠下殺，從今天就搶先逛起來。

＃BRIC’S Bellagio前開拉鍊登機箱，20吋、售價21,800元

義大利頂級箱包BRIC’S以植染小牛皮製作的行李箱，可以說是質感與細緻的結合，是不少時髦旅人都喜愛的單品，明星產品Bellagio系列更有小巧的登機箱可以選擇，20吋前開設計，拿東西超方便，更配有USB插口可隨時為電子設備充電，奢華小牛皮搭配高級橡膠輪胎，每個細節都到位，年末更有限時優惠73折起，立刻GET。

＃Samsonite ZENPOD四輪行李箱，28吋、售價17,000元

想要一款美型優雅的行李箱，不需上精品品牌也可以擁有，Samsonite將極簡美學延伸到行李箱設計，推出ZENPOD系列行李箱，以絲滑方正的外型融合專利FLAT-MAXTM結構，收納空間更大，配備了Hinomoto的EASY BRAKE煞車輪功能，即使在交通工具移動中，也可以穩穩不動，機能性更高。

＃American Tourister CURIO可擴充式行李箱，28吋、售價12,300元

可謂是「CP值之王」的American Tourister以美式繽紛風格設計出CURIO系列，超飽和色澤完全不用擔心拿錯行李箱，採用上掀式全尺寸可擴充設計，買再多也不怕裝不下，搭載Optimov彈力避震輪，無論是城市街道還是機場地面，都能平穩滾動、有效吸震，即日起至12／15限時優惠65折起。