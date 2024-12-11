坤達預告「一路蹲到年底」　為吃Burberry英式早餐放棄節食

記者鮑璿安／台北報導

年末派對季展開，Burberry節慶限定餐車於12月12日正式開幕，為大家帶來一系列限定的暖心甜點，而今11日男星坤達演繹經典風衣搭配圍巾帥氣現身，被問到接下來的聖誕節和跨年要如何度過？他透露會「一路蹲到年底」。





▲坤達此次身穿Burberry戰馬騎士羊毛喀什米爾毛衣，與經典格紋襯衫、長版Gabardine風衣 。（圖／品牌提供）

坤達此次身穿Burberry戰馬騎士羊毛喀什米爾毛衣，與經典格紋襯衫、長版Gabardine風衣，他透露今天造型中最喜歡的就是大衣單品，「接下來涼爽的天氣也很適合搭配」。而他直呼這台以紅色調格紋裝飾的餐車非常有異國過節氣氛，是耶誕跨年期間必來打卡的景點之一，也點名想要吃英式早餐。坤達透露自己還是有在控制飲食，但是因為平常運動量大，所以要偶爾嘗試美食。

▲Burberry與知名甜點品牌承繼打造獨家甜點，2024年12月12日至2025年1月2日在節慶限定餐車中登場 。（圖／品牌提供）

Burberry與知名甜點品牌承繼打造獨家甜點，2024年12月12日至2025年1月2日在節慶限定餐車中登場，包括-18°c焦糖起司蛋糕、英式早餐茶與肉桂阿曼-莊園可可，獨家甜品洋溢傳統英倫節慶氣氛。此外，Burberry喀什米爾圍巾亦是坤達推薦的贈禮優選，也帶來獨家客製化服務，顧客可以在部分款式圍巾上添加個性化訊息，成為送禮自留的好選擇。

▲Burberry喀什米爾圍巾 。（圖／品牌提供）

KENZO聯手日本知名平面藝術家VERDY推出全新聯名系列，特別打造VERDY MARKET微風信義期間限定快閃店，即日起於台北微風信義百貨1樓登場，將販售完整系列男女裝，並配備全系列生活用品和配飾，包括舒適的萬用毯、馬克杯、水晶球、鑰匙扣、裝飾地毯、毛絨背包及壓縮T恤等。老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道，成為熱門打卡地標。







▲VERDY MARKET微風信義期間限定快閃店 。（圖／品牌提供）





▲KENZO VERDY MARKET 白色LOGO壓縮短袖上衣。（圖／品牌提供）





▲KENZO VERDY MARKET黑色虎躍刺繡針織上衣，NT$29,800 。（圖／品牌提供）

▲老虎WINKY更化身為巨型裝置呈現在微風信義時尚大道，成為熱門打卡地標 。（圖／品牌提供）