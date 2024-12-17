說服他人的同時其實也是在說服自己！逃避前先釐清問題的癥結點

文／人物誌

人與人之間，無論是對話、溝通、聊天，只要是面對面的談話，抑或是透過文字訊息，好像總免不了或多或少的「爭辯」。站在以自我為核心的位置上，想要說服他人認同自己的想法，確實是情有可原的。

然而，當雄辯過多時，不僅身旁的人會覺得：「有必要這麼認真嗎？」自己也會在無形中成為一個愛爭辯的人，抽絲剝繭之下，造就個人習慣性辯論、總要講到贏的原因是什麼呢？有時候，先認清自己和事情的本質，往往比無謂的激烈言論，還來得有意義。

▲每當談論到某個敏感話題，某些人就會不斷地用同樣的說法、一樣的理由來說服聽者。（示意圖／Pexels，下同）

自我保護的某種機制

相信，大家身邊總有過幾個這樣的人，每當談論到某個敏感話題，或者是對方極度在意的「點」時，他就會不斷地用同樣的說法、一樣的理由來說服聽者：「我這麼做是不得已的喔，因為怎樣怎樣，所以我只好這樣那樣。」

強烈的解釋和重複性的說詞，時常讓聽者感到困惑。換言之，會一直用同樣的藉口來說服別人，某種程度上便是在掩飾恐懼，而這份恐懼極有可能還是自己還無法面對的，導致只好搬出一套「千篇一律」作為自我保護，甚至是維護個人在他人心中形象的一種機制。

問題究竟是出在哪裡呢？



那麼，假如今天自己就是那個喜歡爭辯的人呢？

誠如上述所言，在自我保護的機制下，人們會習慣躲在安全的庇護所內，類似活在個人的世界一樣，將他人的耳語和建議都擺在一邊，只管相信眼前認定的一切，即便心裡很清楚知道哪裡怪怪的，還是一昧地自顧己見。

但是就算如此，問題還是存在，終究還是沒有被解決的一天，最好的辦法莫過於勇敢面對心中的結。當然，說來容易做來難，每個人在不同的人生階段，都有必須面對的課題，不過至少我們知道問題的癥結點在哪裡，正視之後，理解「有件事等著我處理」，自然就會有朝下一步邁進的動力。

說服不是不對，只是要言之有理；說服不是不好，只是要有憑有據；說服當然沒關係，只是不要為了說服而說服。人人都在自己的時區上，過好每一刻當下，將發生在眼前的問題一一拆解、圓滿，便已足夠。

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