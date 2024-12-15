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今年秋冬「水桶包」還是受歡迎！CARLYN一包3用很超值、ZARA價錢太佛

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千元價水桶包推薦！CARLYN、ZARA、CHARLES & KEITH…最便宜1500有找這價錢也太佛！

▲千元就能買到的平價版水桶包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

有著好收納的容量、束口造型又無敵可愛的「水桶包」，今年秋冬還是很受歡迎！如果妳正想入手一款水桶包，偏偏有預算限制的話？別擔心！小編這次介紹的都是千元價就能買到的平價版水桶包。

今年五月正式登台的韓國知名雲朵包品牌CARLYN，在今年秋冬為了追求機能性的女孩特別打造出「CLOVER水桶後背包」，承襲CARLYN品牌經典衍縫設計的水桶包型，搭配其背帶收緊袋口的磁鐵設計，能安全封閉包口之外，因為背帶能調節長度，可變化為後背包、胸背包及肩背包三種使用方式，一包三用很超值。

千元價水桶包推薦！CARLYN、ZARA、CHARLES & KEITH…最便宜1500有找這價錢也太佛！

▲CARLYN CLOVER水桶後背包／3,480元。（圖／品牌提供）

法日時尚品牌Maison Kitsuné與Topologie首度推出的合作企劃中，這款雙面設計的抽繩水桶包，可體現不同風格美學，讓你在日常穿搭中加入更多創意。

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▲Maison Kitsuné x Topologie雙面抽繩水桶包／2,700元。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH櫃上同樣有一款菱格紋抽繩水桶包很受好評！在經典水桶包造型中揉入細緻皮質與絎縫菱格，勾勒出蓬鬆柔軟的觸感，俏皮活潑的少女姿態，可以做為日常穿搭的減齡顯嫩小幫手。

千元價水桶包推薦！CARLYN、ZARA、CHARLES & KEITH…最便宜1500有找這價錢也太佛！

▲CHARLES & KEITH菱格紋抽繩水桶包／2,990元。（圖／品牌提供）

當然水桶包也不是只能有可愛印象而已，ZARA的金屬扣眼迷你水桶包，就以個性銀色皮革加上孔眼設計鑲飾，讓整體時髦感更加分，推薦給走COOL派路線的女孩。

千元價水桶包推薦！CARLYN、ZARA、CHARLES & KEITH…最便宜1500有找這價錢也太佛！

▲ZARA金屬扣眼迷你水桶包／1,290元。（圖／品牌提供）

還有永不退流行的丹寧，也變成水桶包的材質運用！ZARA這款縮褶牛仔布大型水桶包，多了同色系皮革滾邊，可以強化硬挺感，也能調和休閒氛圍，即使上班背也很OK。

千元價水桶包推薦！CARLYN、ZARA、CHARLES & KEITH…最便宜1500有找這價錢也太佛！

▲ZARA縮褶牛仔布大型水桶包／1,490元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 水桶包, 小眾品牌, CARLYN, ZARA, CHARLES＆KEITH

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