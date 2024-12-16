專家：經血出現血塊很正常　提醒「5種跡象」建議就醫

▲女生應留意生理期經血變化，若有不適應立刻就醫。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也有過生理期上廁所，被經血血塊嚇到的經驗嗎？其實經血中含有血塊很正常，代表你的血小板正發揮正常的凝結功能，但若是血塊量特別多，生理期經血量變大，這時就很可能是子宮或凝血功能出現異常，建議進一步檢查。

坊間也有喝豆漿會導致生理期血塊增加一說？專家表示，豆漿的原料「黃豆」確實可能影響荷爾蒙，但需要達一定的攝取量，以一般人的攝取量來說，是不至於影響，但提醒大家如果要服用含有雌激素的保健食品，像是蜂王乳、蜂王膠、月見草油、大豆異黃酮、花粉等保健食品，建議先諮詢專業醫師，了解自己的體質是否適合服用。

耶魯大學醫學院婦產科和生殖科學臨床教授Mary Jane Minkin博士指出，正常情況下，有月經血塊是很正常的，但若體積太大，仍建議就醫。而當有以下5種跡象，就該多多留意並觀察，可能是身體正在發出警訊。

1. 經血量過大：正常期況下經期血量將因個人體質而異，通常經期前2~3天最多，後面會慢慢減少，如果量大於平時正常流量，就要特別留心，可以再觀察下次經期來時，是不是也有量過大的情況，必要時請諮詢醫生。



2. 經期突然變長：與平常周期不同，經期持續超過一個星期。



3. 血塊大小：大小超過10元硬幣，或停經之後出現不明血塊。



4. 血塊出現頻率：經期間天天都有血塊，或1~2個小時就出現過多的血塊。



5. 異常的經痛：除了血塊，伴隨著劇烈腹部疼痛，甚至出現疲勞、貧血、痙攣情況。