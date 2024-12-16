fb ig video ETtoday search mobile

專家：經血出現血塊很正常　提醒「5種跡象」建議就醫

>

▲▼專家：生理期「5種跡象」可能是身體發出警訊 。（圖／Unsplash）

▲女生應留意生理期經血變化，若有不適應立刻就醫。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你也有過生理期上廁所，被經血血塊嚇到的經驗嗎？其實經血中含有血塊很正常，代表你的血小板正發揮正常的凝結功能，但若是血塊量特別多，生理期經血量變大，這時就很可能是子宮或凝血功能出現異常，建議進一步檢查。

坊間也有喝豆漿會導致生理期血塊增加一說？專家表示，豆漿的原料「黃豆」確實可能影響荷爾蒙，但需要達一定的攝取量，以一般人的攝取量來說，是不至於影響，但提醒大家如果要服用含有雌激素的保健食品，像是蜂王乳、蜂王膠、月見草油、大豆異黃酮、花粉等保健食品，建議先諮詢專業醫師，了解自己的體質是否適合服用。

耶魯大學醫學院婦產科和生殖科學臨床教授Mary Jane Minkin博士指出，正常情況下，有月經血塊是很正常的，但若體積太大，仍建議就醫。而當有以下5種跡象，就該多多留意並觀察，可能是身體正在發出警訊。

1. 經血量過大：正常期況下經期血量將因個人體質而異，通常經期前2~3天最多，後面會慢慢減少，如果量大於平時正常流量，就要特別留心，可以再觀察下次經期來時，是不是也有量過大的情況，必要時請諮詢醫生。

2. 經期突然變長：與平常周期不同，經期持續超過一個星期。

3. 血塊大小：大小超過10元硬幣，或停經之後出現不明血塊。

4. 血塊出現頻率：經期間天天都有血塊，或1~2個小時就出現過多的血塊。

5. 異常的經痛：除了血塊，伴隨著劇烈腹部疼痛，甚至出現疲勞、貧血、痙攣情況。

關鍵字：

生理期, 血塊, 經期, 健康, 婦女健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最會冷戰三大星座！TOP 1根本人間冰窖　面對溫柔攻勢也絕不妥協

最會冷戰三大星座！TOP 1根本人間冰窖　面對溫柔攻勢也絕不妥協

營養師提醒「3樣食物」睡前別碰　小心讓你睡不著

營養師提醒「3樣食物」睡前別碰　小心讓你睡不著

專家：經血出現血塊很正常　提醒「5種跡象」建議就醫

專家：經血出現血塊很正常　提醒「5種跡象」建議就醫

朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者 衣櫃裡不能沒有「丹寧褲」！5種搭配刷存在感　最推西裝外套不出錯 身邊總有莫名其妙的人　自己是5種容易「招小人」的性格嗎？ 成年人追求的友誼是「舒適」　自在的「相處模式」是沒有目的性的接近 陳傑憲夫妻逛Gucci送禮清單揭曉　曝賽後生活變化「吃飯被要求一事」 今年秋冬「水桶包」還是受歡迎！CARLYN一包3用很超值、ZARA價錢太佛 「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面